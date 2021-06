Paco González hace sus apuestas para el Real Madrid: "Tres fichas están a punto de ser liberadas"

El fichaje de Carlo Ancelotti es la primera piedra de la construcción del Real Madrid para la próxima temporada. El técnico italiano coge los mandos del equipo blanco, pero tiene por delante mucho trabajo en un verano en el que el objetivo es renovar la plantilla. El problema es que hay demasiadas fichas y antes de fichar hay que vender. Paco González, en El Partidazo de COPE, dio sus claves.

El director de Tiempo de Juego cree que el Real Madrid, afectado por la crisis, tendrá problemas para fichar si no vende bien. Además, señala que hay tres salidas que están a punto y otras dos, que antes se daban por hechas, no están claras:

Las 33 fichas del Real Madrid

"El Madrid tiene 33 fichas del primer equipo. No hay ninguna oferta por ningún jugador, por lo que si se compra a un gran jugador y no puede vender a nadie, habría balance negativo en las cuentas del club".

Dar salida a varios de los cedidos

"Hay cedidos que no van a tener problema en encontrar una nueva cesión, como Brahim y Kubo, que tienen varias ofertas. Odegaard también podría salir cedido pero dependerá de las fichas que queden libres. La Roma quiere a Borja Mayoral, pero no tiene los 15 millones que cuesta, el grave problema de este mercado de verano. Ceballos ha dicho que no quiere volver a salir cedido. Está hablando con el Betis pero el conjunto andaluz no tiene dinero".

El gran fichaje del Madrid

"Si el Madrid ficha a un gran jugador será porque ha vendido mucho durante el verano y llegaría en agosto; y sería solo un gran fichaje".

Tres salidas, a punto

"El Madrid cree que de las 33 fichas, tres están a punto de ser liberadas. Sergio Ramos, que no va a renovar. Varane, que puede irse con una oferta después de no querer renovar y saldría por 35-40 millones de euros. E Isco, con ganas de reivindicarse, creen que en el Madrid ya ha acabado su recorrido y está buscando equipo".

El futuro de Marcelo y Bale

"Creen que Marcelo no se va a mover. Barnett no ha comunicado al Real Madrid nada de Bale y su "bomba" que tenía preparada".

Los canteranos blancos

"No habría sitio ni para Blanco, ni Miguel Gutiérrez ni Marvin, que no tendrían fichas del primer equipo y se quedarían en el Castilla".

