Lucas Vázquez: "Estaré a tope para la nueva temporada y los nuevos objetivos"

Lucas Vázquez ha alcanzado un acuerdo con el Real Madrid para su renovación por el club blanco. Después de que a lo largo de toda la 2020/2021 se hablase de su más que posible salida, su situación ha dado un giro de 180 grados y seguirá al menos durante las tres próximas temporadas vistiendo la elástica merengue.

Todavía no se ha hecho oficial, pero este martes ya se le vio al gallego saliendo de las oficinas tras reunirse con Florentino Pérez. Horas después, el de Curtis ha publicado un vídeo en su cuenta de Instagram en el que se le puede ver durante su proceso de recuperación.

"Desde que llevo jugando al fútbol, siempre he intentado hacerlo lo mejor posible, disfrutando y haciendo lo que más me gusta. Tengo esa suerte, la suerte de dedicarme a lo que más me gusta. Y, al final, los valores que te inculca el Real Madrid desde abajo son los del sacrificio, el trabajo, la constancia...", comenzaba diciendo en el vídeo el futbolista gallego.

El jugador sigue enfocado en recuperación: "Tengo muchas ganas y mucha energía de que salga todo bien. Llevamos más o menos seis semanas y media de lesión y estamos muy bien, con muy buenas sensaciones". Semanas de duro trabajo en el que destaca dos cosas: la constancia y la paciencia.

"Un punto muy importante para esto es la constancia y la paciencia. En las lesiones es muy importante que un jugador tenga paciencia. En los momentos que te toca estar fuera, tienes que tener muy claro tu objetivo y lo que tienes que hacer para conseguirlo", ha señalado Lucas Vázquez.

Pensando en el futuro

El futbolista ha hecho balance y ha asegurado que la 2020/2021 ha sido una buena temporada para él: "Creo que la temporada 2020/2021 a nivel personal ha sido muy buena. Me he sentido mejor que nunca tanto a nivel físico como técnico. Ojalá la próxima temporada siga con esta sensaciones". "En la próxima semana, semana y media, estaré a tope ya y preparado para la nueva temporada y los nuevos objetivos", ha sentenciado.

Este vídeo publicado por Lucas Vázquez, que llega justo en el momento en el que está a punto de confirmarse su renovación, ha atraído los 'me gusta' de los aficionados y también los comentarios de sus propios compañeros. Desde la broma de Marco Asensio al "eres muy bueno" de Toni Kroos o a las palabras de Luka Modric. Sin duda, el '17' blanco es muy querido en el vestuario.

