La polémica reacción de Morata sobre el cambio en el banquillo del Real Madrid

Álvaro Morata está concentrado con la Selección para empezar a preparar la Eurocopa. El delantero español, cuyo futuro no está definido al seguir teniendo contrato con el Atlético de Madrid, ha hablado con Radio MARCA sobre su presente en el combinado nacional, pero también fue cuestionado por la actualidad de uno de sus exequipos, el Real Madrid.

La relación de Morata con el Madrid no pasa por un buen momento desde su salida y su posterior fichar por el Atleti y así lo ha vuelto a demostrar en sus últimas declaraciones. El delantero, preguntado por el cambio en el banquillo blanco, de Zinedine Zidane a Carlo Ancelotti, habiendo sido entrenado por los dos, vuelve a dejar clara su indiferencia.

Salida de Zidane

"Le respeto muchísimo. Conmigo se portó estupendamente y cada vez que me le encuentro me pongo a charlar con él. Le deseo lo mejor. La verdad es que no me importa mucho lo que pase en el Real Madrid. Y personalmente le deseo lo mejor personalmente".

Fichaje de Ancelotti

"La verdad es que me importa bastante poco. Es un gran gestor de grupo y es una de las cosas más importantes que hay que tener".

Sergio Ramos, durante un partido de esta temporada con el Real Madrid REUTERS

Ausencia de Ramos

También se refirió a la ausencia de Sergio Ramos en la lista para la Eurocopa y lamentó que el capitán no esté con el equipo para el torneo.

"Es una pena que no haya estado a tope o que la decisión de Luis Enrique haya sido esa. Le queremos un montón y nos acordamos de todos los que no están. Hay que tirar para adelante".

Relación con Cristiano

Morata también habló de otro ex del Real Madrid con el que desde la temporada pasada vuelve a compartir vestuario, Cristiano Ronaldo. Así es su relación con él:

"Mi relación con él siempre ha sido buena. Es verdad que cuando estábamos en el Madrid la diferencia de edad se notaba un poco más. Yo era más un crío y en diferentes cosas de la vida no cuadraba una conversación. Recuerdo en una pretemporada que me regaló un iPhone y me trataba genial. Entiendo que en aquella época quisisera jugar con otro compañero para exigir el máximo. Ahora hablo con él de todo. De cosas que no te puedes ni imaginar. Es un tío muy culto, que cuenta muchas anécdotas. En la última cena de equipo estábamos hablando de alimentación y de nutrición y nos preguntó cuál era el récord de una persona sin comer. Nadie lo sabía y nos sorprendió porque sabe de todo. Le gusta leer e informarse".

