Fernando Torres resuelve la incógnita tras anunciar su vuelta al fútbol

"Solo entiendo la vida de una manera: jugando. Por eso, he decidido volver. Este viernes comunicaré dónde". Fernando Torres sembraba la duda el pasado martes anunciando su regreso al fútbol. Las cábalas no tardaron en propagarse y hasta el Fuenlabrada publicó en sus redes sociales alguna broma aprovechando la ocasión. Nadie sabía qué se traía entre manos 'El Niño', pero la espera ha llegado a su fin: el exjugador seguirá siendo exjugador.

Todo se trataba de una campaña con una marca de juguetes para conmemorar el Día Internacional del Juego, especialmente entre los más pequeños, y no de un anuncio para volver a ejercer como futbolista profesional. Un escenario que sorprendió tras su adiós a los terrenos de juego, pero que ha acabado siendo una estrategia perfecta.

"Qué ilusión ver todo vuestro apoyo y cariño estos días. Hoy, día internacional del juego, vuelvo a hacer lo que más le gusta a cualquier niño: jugar. Y lo hago a lo grande, con mi familia y amigos. Es un gran día para todos y quiero mostrar lo importante que es el juego para la vida y en especial para los más pequeños. Nunca dejes de jugar", explicaba en sus redes sociales ante tanta expectación.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de 𝙵𝙴𝚁𝙽𝙰𝙽𝙳𝙾 𝚃𝙾𝚁𝚁𝙴𝚂 (@fernandotorres)

Acompañado de un vídeo, Torres explicaba lo sucedido estos días e incluso bromeaba con el apoyo recibido por muchos aficionados que celebraban su anunciada vuelta a los terrenos de juego como deportista profesional.

"Quería agradeceros todos vuestros mansajes de ánimo y apoyo por mi vuelta, porque después de toda una vida jugando he decidido volver a jugar", anunciaba con una camiseta que parecía del Atlético de Madrid con el '9' a la espalda y su propio nombre. Sin embargo, tan solo unos segundos después acababa con la ilusión de más de un aficionado, que dada a esa 'elástica' que portaba podía haberse hecho una idea del equipo.

"Pero esta vez a lo grande, con mi familia y mis amigos. Me he dado cuenta de que jugar al fútbol no era lo que más feliz me hacía, sino dedicarme a lo que de verdad me gustaba y me divertia", reconocía el exjugador del Liverpool. "Eso me ha hecho crecer como persona y desarrollarme y convertirme en quien soy ahora. He vuelto a jugar con mis hijos y con la gente que más quiero, porque también quiero que ellos encuentren su camino, el que más feliz les hace a través del juego, sea el fútbol u otra cosa. Jugar nos ayuda a crecer", concluía en el vídeo.

El 'adiós' no cambia

Por lo tanto, Fernando Torres seguirá apartado de los terrenos de juego y vivirá el fútbol como aficionado o como entrenador. Su retirada el pasado año 2019, tras una larga trayectoria en clubes como Atlético, Liverpool o Chelsea, además de un impacto clave en la Selección, seguirá fijada en esa fecha. 'El Niño', cuando colgó las botas, pidió a todos sus fans no dejar de "perseguir" los "sueños". Y el suyo ahora es seguir siendo feliz.

