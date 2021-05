Fernando Torres anuncia su regreso al fútbol: "He decidido volver"

Fernando Torres vuelve. Después de anunciar que colgaba las botas en el mes de agosto del pasado 2019, la leyenda del Atlético de Madrid regresa, tal y como ha confirmado en sus redes sociales. Lo que el 'Niño' no ha revelado es en qué club será su siguiente aventura o si será por algún caso puntual de manera benéfica. Las dudas planean sobre el anuncio.

El que fuera delantero de la selección española ha dado la noticia en su cuenta de Instagram, a través de un escueto mensaje. Tan conciso como claro ha sido Torres a la hora de elegir sus palabras: "Solo entiendo la vida de una manera: jugando. Por eso, he decidido volver. Este viernes comunicaré dónde".

Con los hashtags de #vuelveelniño y #vuelvoajugar, Fernando Torres ha dado una alegría a sus millones de seguidores, que no han tardado en llenar el post con sus mensajes y 'me gusta'. Uno de los que ya se han hecho eco del anuncio ha sido Paulo Futre, otra leyenda rojiblanca. "Vamos mi niño", ha escrito el luso.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de 𝙵𝙴𝚁𝙽𝙰𝙽𝙳𝙾 𝚃𝙾𝚁𝚁𝙴𝚂 (@fernandotorres)

Fue el 23 de agosto de 2019 el último día oficial de Torres como futbolista profesional. Desde entonces, si por algo ha sido noticia es por su impactante cambio físico, mucho más musculado. Ahora lo será por los rumores sobre su nuevo proyecto, algo que se conocerá este mismo viernes.

Despedida del 'Niño'

Torres escribió una carta a sus seguidores cuando decidió colgar las botas: "Cuando tenía 5 años empecé a jugar al fútbol con mi hermano. 30 años después voy a jugar mi último partido como profesional. Hoy miro atrás y casi no puedo creer todo lo que he vivido".

"Me siento muy afortunado de haber podido conseguir los trofeos más importantes del mundo y de haber jugado para algunos de los clubes más prestigiosos. También de los éxitos con la selección española. He vivido sensaciones de gran emoción y felicidad. Quería dar las gracias al fútbol por haberme hecho tan feliz. Pero no quiero olvidarme de la parte más auténtica del fútbol, la que hace que este deporte sea tan maravilloso, los aficionados", continuó el delantero.

Para finalizar, quiso dedicar unas palabras a los aficionados: "Gracias a todos y cada uno de los aficionados de los equipos en que he jugado por quererme, animarme y respetarme. También a aficionados rivales porque me habéis hecho ser mejor jugador. Espero que os haya hecho disfrutar con mi fútbol y os haya inspirado de alguna manera. Nunca dejéis de perseguir vuestros sueños. Ha sido un verdadero placer. Gracias fútbol, gracias afición".

