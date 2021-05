Joana Pastrana anuncia que se retira del boxeo tras su última pelea

Este martes, Joana Pastrana ha comparecido en rueda de prensa para presentar su combate ante la francesa Anne Sophie Da Costa, el cual tiene lugar el próximo 26 de junio en el WiZink Center. Y ha sido en ese encuentro con los medios donde la campeona española ha anunciado que después de esta pelea colgará los guantes.

En el cuadrilátero, Pastrana defenderá su título europeo del peso mínimo y pese a su balance ganador, con un récord de 16-3, ha confirmado que deja el boxeo: "Tengo que anunciar que me retiro del campo profesional después del 26 de junio. Durante todos estos años me ha movido la ilusión por este deporte y por ser campeona del mundo, y he cumplido estas expectativas. Mi vida tiene que continuar y no puedo seguir así toda la vida".

La boxeadora ha señalado que la pandemia de la Covid-19 no ha sido el motivo principal de su retirada, aunque sí que ha influido: "La pandemia nos ha tocado a todos, pero esta decisión la he tomado por otros motivos. No he logrado objetivos como poder vivir bien del boxeo una vez que fui campeona del mundo. Sí que puedo decir que tomo esta decisión sabiendo muy bien lo que quiero".

Joana Pastrana hace historia y gana su tercer Europeo EFE

Joana Pastrana ha asegurado que está orgullosa de abrir camino a las siguientes generaciones: "A esas niñas que quieren conseguir grandes metas, les dejo un legado, creo que he abierto un camino y ojalá ellas tengan más suerte que yo en algunos aspectos. Si quieren pueden lograr cosas muy importantes. Mi retirada no debe verse como algo negativo. Tengo 30 años y quería hacer más cosas. Si no hubiera sido boxeadora no habría tenido ciertas oportunidades o no se me habrían abierto puertas que ahora se me abren".

Al mismo tiempo, ha reconocido que le dolerá el momento de considerarse como una exboxeadora: "Me quedo con que me despierto por la mañana y puedo decir que he cumplido un sueño. Lo que más me dolerá será cuando diga que soy exboxeadora, pero estoy orgullosa de que he puesto mi alma en todo lo que he hecho".

Nuevos proyectos

La televisión o el cine pueden ser su camino a seguir a partir de su retirada: "Laboralmente no tengo nada seguro tras mi retirada, pero lo principal es que he tomado esta decisión antes de que sea tarde. La gran mayoría de la gente puede estar en sus trabajos hasta final de su vida laboral y siendo un boxeador tu carrera es limitada. Tengo 30 años y siento que quiero ampliar mis horizontes en este caso en busca de otros trabajos".

"Tengo objetivos que están encaminados al mundo del cine. Me gusta mucho la interpretación y ser especialista de cine. En cuanto termine mis preparaciones me formaré en relación a ese mundo", ha agregado Pastrana, quien ha participado en la serie 'El corazón del imperio' de Movistar, en la que ha interpretado a una gladiadora.

Último baile

Sobre su duelo ante Da Costa, Pastrana ha señalado que para ella era "inimaginable" retirarse en un recinto como el WiZink Center: "Va a ser una noche especial. Voy a pelear contra una luchadora de renombre y será un muy bonito retirarme en casa. No buscaba una pelea fácil, durante mi carrera ha quedado claro que no quería a boxeadoras con récords negativos. Siempre me ha gustado ir por el camino difícil".

[Más información: Joana Pastrana, de camarera a tricampeona del mundo de boxeo]