Cala se defiende tras su polémica racista: "En España no hay presunción de inocencia"

Juan Cala ha hecho su primera aparición tras la polémica racista que vivió este domingo cuando fue acusado por parte del jugador del Valencia CF Diakhaby, quien lo señaló como autor de insultos racistas. El futbolista del Cádiz ha asegurado que este martes hablará largo y tendido de lo sucedido y que dará su punto de vista.

El defensa del equipo cadista ha sido especialmente claro a pesar de que no ha querido hacer grandes declaraciones. En cualquier caso, ha asegurado que no se va a esconder y que va a afrontar un problema del que no se considera culpable y como tal se va a defender: "En este país no hay presunción de inocencia".

Ha sido la decisión tomada por el jugador del Cádiz, guardar silencio por el momento y hablar este martes tras el entrenamiento que dirija el técnico Álvaro Cervera para preparar el próximo compromiso liguero de este fin de semana. Sin embargo, tanto el jugador como el club ya han quedado marcado por este episodio.

La realidad es que lo vivio este domingo en el estadio Ramón de Carranza en el partido entre el Valencia y el Cádiz ha sido de lo más desagradable. El central del equipo valencianista Diakhaby realizó una gravísima acusación sobre el jugador del Cádiz, Juan Cala, a quien señaló como autor de insultos racistas que provocaron al monumental enfado tanto de Diakhaby como de todo el conjunto valencianista.

La situación fue tan grave que hasta los jugadores de Javi Gracia decidieron parar el encuentro y abandonar el terreno de juego. Sin embargo, terminaron regresando porque, según ellos han comunicado, se les había amenazado con perder los tres puntos si no volvían para reanudar el juego. El espectáculo vivido sobre el césped del Ramón de Carranza fue un manual de todo lo que no se debe producir en un terreno de juego de ningún deporte.

La versión del árbitro

El colegiado del encuentro, Medié Jiménez, reflejó de la siguiente manera en el acta todo lo sucedido: "En el minuto 29 interrumpí el partido debido a una confrontación entre jugadores de ambos equipos. El jugador Nº 12 del Valencia C.F. Mouctar Diakhaby, una vez amonestado por discutir con un contrario, me dice textualmente: "Me ha llamado negro de mierda" en referencia al jugador Nº 16 del Cádiz C.F. Juan Torres Ruiz"

"Este hecho no fue percibido por ningún integrante del equipo arbitral. Transcurridos unos instantes, el Valencia C.F. decide abandonar el terreno de juego. Por este motivo el partido es temporalmente suspendido. Ambos equipos se introducen en sus respectivos vestuarios. Después de unos minutos de suspensión, el delegado del Valencia C.F. David Rangel Pastor, en presencia del delegado del Cádiz C.F. Antonio Navarrete Reyes, nos comunica que deciden realizar la sustitución del jugador Nº12 Mouctar Diakhaby y continuar con el partido. Además, se acordó dar cinco minutos de calentamiento para ambos equipos con el objeto de evitar lesiones. El juego se reanudó 24 minutos después de detenerlo, desarrollándose a partir de ese momento con normalidad".

Ahora, habrá que esperar a este martes para que Cala dé su versión de los hechos de lo ocurrido sobre el césped del estadio del Cádiz en lo que ya ha sido la gran polémica de la temporada y que sin duda traerá cola, ya que no será el último episodio de esta gran guerra que se ha creado entre valencianistas y cadistas con el supuesto racismo de Cala hacia Diakhaby de por medio.

