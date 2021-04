El Cádiz defiende "la honestidad" de su plantilla ante las acusaciones de racismo del Valencia

El Cádiz no ha tardado en pronunciarse sobre la polémica vivida en el duelo ante el Valencia. El club che se plantó pasada media hora de juego por un supuesto insulto racista de Juan Cala a Diakhaby. Sin embargo, el colegiado trasladó a los jugadores del conjunto de Javi Gracia que, en caso de no jugar, podrían ser sancionados. El francés pidió a sus compañeros que terminaran el duelo y el Cádiz acabó ganando.

Sin embargo, el posible caso de racismo vivido en un partido de La Liga supone un hecho lo suficientemente grave. Por ello, y vistas las acusaciones directas del Valencia hacia la plantilla del Cádiz, el conjunto andaluz ha querido explicar su postura de lo sucedido. El conjunto del Carranza, tanto por un comunicado oficial como por medio de su entrenador, ha condenado cualquier tipo de actitud racista, aunque ha defendido la honestidad de sus jugadores.

Álvaro Cervera, sin ir más lejos, subrayó en rueda de prensa que no tenía más información que el resto de espectadores: "He visto lo mismo que vosotros. Ellos se han retirado junto con el árbitro porque decían que Cala había insultado a un jugador de ellos". "Es la primera vez que nos pasa algo parecido y no sabíamos cómo reaccionar. Había cierta incertidumbre, pero Cala insistió en que no había insultado".

DIRECTO | Ruedas de prensa de Javi Gracia y Álvaro Cervera tras el #CádizValencia https://t.co/15JXm7fW5e — Cádiz Club de Fútbol (@Cadiz_CF) April 4, 2021

El técnico recalcó que son "un equipo leal y honesto". "Esas cisas no las hacemos, es lo que pudo decir", concluyó el entrenador del Cádiz. Igualmente, el club, en un comunicado oficial, fue tajante ante cualquier actitud xenófoba, a la par que reafirmó su confianza en todos los miembros de la plantilla.

"No dudamos de la honestidad de todos los integrantes de nuestra plantilla, que son firmes defensores de la lucha contra el racismo, cuya actitud siempre ha sido ejemplar en todos los encuentros que se han disputado", recalca uno de los apartados de la nota oficial transmitida por la entidad gaditana.

El Valencia, por su parte, publicó dos mensajes en redes sociales donde denunciaba un insulto racista a Diakhaby y su regreso al terreno de juego por deseo expreso del jugador insultado.

