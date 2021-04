9 de 12

Este lunes el Barça tiene la posibilidad de ponerse a un punto del Atlético en Liga y Koeman no quiere desaprovechar la oportunidad. Aún así, la atención en el club culé no se descentra del asunto Haaland y el técnico neerlandés explicó en rueda de prensa que no tiene constancia de si será posible hacer un fichaje de ese nivel.