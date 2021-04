Cala dará su versión sobre la polémica racista con Diakhaby este martes

Paso adelante del principal señalado de este domingo en La Liga. Juan Cala comparecerá ante los medios de comunicación este próximo martes tras el entrenamiento del Cádiz para explicar lo sucedido en su trifulca con Mouctar Diakhaby, que acabó acusándole de haberle insultado con un comentario racista durante el partido entre los gaditanos y el Valencia en el Ramón de Carranza. El partido se suspendió durante unos minutos, pero el equipo visitante decidió volver al campo, sin el central que fue sustituido, después de que el árbitro les "amenazara" con la pérdida de tres puntos o más si no regresaban.

Los jugadores del Valencia abandonaron el terreno de juego del Carranza cuando el encuentro rondaba el minuto 30. Un encontronazo de Diakhaby con Cala desencadenó en el abandono de toda la plantilla visitante del césped y puso rumbo a los vestuarios. El jugador che tuvo que ser separado y sujetado por varios compañeros y rivales, pero tras una pequeña conversación con el resto de la plantilla valencianista, los de Javi Gracia se retiraron del campo en bloque.

Tal y como explicó el Valencia en un comunicado posterior al encuentro, el motivo por el que volvieron al campo fue su conversación con el árbitro: "Confiamos en que se investigue este suceso. Para nuestra decepción, no se tomó ninguna decisión. El club en ningún momento insta a sus jugadores a volver al césped. El árbitro traslada a los jugadores las potenciales consecuencias de no volver al terreno de juego. Los jugadores, forzados a jugar bajo amenaza de penalización después de los insultos racistas y la tarjeta amarilla a Diakhaby, deciden regresar al terreno de juego".

Juan Cala comparecerá este martes en rueda de prensa a la conclusión de la sesión de entrenamiento en la ciudad deportiva. — Cádiz Club de Fútbol (@Cadiz_CF) April 5, 2021

El acta arbitral recogió lo sucedido aclarando que los árbitros no habían podido constatar ningún insulto racista. El documento que escribe Medié Jiménez recogía que Diakhaby, una vez amonestado, "dice textualmente: Me ha llamado negro de mierda". En ningún momento se hace referencia a lo ocurrido en el interior del túnel de vestuarios, aunque, tal y como explicó Isaac Fouto en 'Tiempo de Juego' de COPE, desde el Comité Técnico de Árbitros niegan amenaza alguna y concretan que simplemente explicó el procedimiento.

Explicaciones

El capitán del Valencia, José Luis Gayà, además de confirmar la versión que dio el club en su comunicado, mostró su apoyo al jugador tras el partido en los micrófonos de Movistar+: "Nos ha dicho que le ha insultado de forma racista. Hemos salido a jugar porque nos han dicho que nos podrían quitar los 3 puntos y alguno más. Él nos pidió que saliéramos. Está hundido, un insulto muy feo... Estamos con él a muerte".

Por su parte, el técnico del Cádiz, Álvaro Cervera, subrayó en rueda de prensa que no tenía más información que el resto de espectadores: "He visto lo mismo que vosotros. Ellos se han retirado junto con el árbitro porque decían que Cala había insultado a un jugador de ellos. Es la primera vez que nos pasa algo parecido y no sabíamos cómo reaccionar. Había cierta incertidumbre, pero Cala insistió en que no había insultado".

[Más información: El Valencia terminó el partido contra el Cádiz para evitar una sanción: "Tres puntos o más"]