España y la reválida del Europeo sub21 más loco de la historia

El Covid-19 ha hecho de nuestra vida una situación insólita en cada instante. Quién se podía imaginar que todo el mundo iba a ir con la cara tapada por la calle. Nadie había podido pronosticar que no iba a poder moverse por España con normalidad. Estas rarezas a las que poco a poco el mundo se ha adaptado también afectan al mundo del deporte. El Europeo sub21 empieza sin que la temporada haya acabado y estará dividido en dos rondas separadas temporalmente.

Durante este parón internacional, España sub21 afrontará la fase de grupos del torneo que se disputa entre Eslovenia y Hungría. El primer país, Italia y la República Checa serán los rivales en esta semana para conseguir una plaza en la ronda final que se jugará entre el 31 de mayo y el 6 de junio. Para esta primera fase, Luis de la Fuente ha tenido muchos problemas para hacer la lista. Primero, por la condición especial de que el torneo se juegue durante la temporada y, segundo, porque hay hasta seis jugadores con Luis Enrique en la absoluta que podrían estar en este torneo.

Sin Pedri, Eric García, Pedro Porro, Dani Olmo, Bryan Gil y Ferrán Torres, además de la baja por lesión de Mateu Morey en el último momento, la selección ha tenido que buscar otros jugadores para su liderazgo. No son cosa menor los Marc Cucurella, Brahim Díaz y Riqui Puig. Ellos están llamados a ser los futbolistas diferenciales de esta convocatoria, aunque los Álvaro Fernández, Alejandro Pozo, Hugo Guillamón, Gonzalo Villar y Ander Barrenetxea también prometen bastante.

Los seleccionados por España para jugar el Europeo sub21 de 2021 RFEF

Quieren ser los que recojan el legado de los Dani Ceballos, Fabián Ruiz, Mikel Oyarzabal, Marc Roca, Mikel Merino y Unai Simón, que levantaron este mismo trofeo en el año 2019 en Italia demostrando al mundo entero que eran una de las mejores generaciones. El dominio de la cantera española en los torneos internacionales es una constante y eso pesará sobre los hombros de una generación mermada también por las lesiones del que está llamado a ser la estrella: Ansu Fati.

Constelación

En esta primera fase, España no tendrá en frente a grandes estrellas. Italia carece de una referencia clara, aunque el talento de Sandro Tonali, Nicolo Rovella y de un Patrick Cutrone que no termina de explotar tratará de marcar la diferencia. A priori, la Selección no debería de tener problemas para plantarse en la fase final, pero la peculiaridad de este torneo en medio de la temporada y con las fuerzas en una situación poco controlable igualarán la contienda.

En otros grupos sí que habrá talento a raudales. El mayor ejemplo es Francia, con Eduardo Camavinga y Jules Koundé a la cabeza. No hay en el torneo otros jugadores de este nivel, por lo que simplemente por ellos gozarán de ventaja. Otras grandes promesas como Illan Meslier, Ibrahima Konaté, Wesley Fofana, Benoit Badiashile, Colin Dagba, Boubacar Kamara, Matteo Guandouzi, Jonathan Ikoné y Amine Gouiri les convierten en los máximos favoritos al cetro continental.

Inglaterra tratará de igualar las fuerzas con los Ben Godfrey, Ryan Sessegnon, Max Aarons, Curtis Jones, Tom Davies, Eberechi Eze, Emile Smith Rowe, Callum Hudson-Odoi y Eddie Nketiah. Alemania, en cambio, se ampara en la capacidad del niño maravilla del Dortmund, Youssoufa Moukoko. Además, el talento de Arne Maier en el centro del campo tratará de llevar al cuadro germano hacia las rondas finales.

