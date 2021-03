Un Barça desatado rompe al Estudiantes en otra exhibición defensiva

El Barça se llevó un cómodo triunfo ante un Estudiantes que se quedó sin opciones en el primer cuarto. La defensa de los de Jasikevicius, que vive un estado de forma excepcional, volvió a ser determinante. El conjunto catalán recupera el partido aplazado y suma un triunfo en su casillero a la espera de que el líder Real Madrid falle en alguna ocasión. [Narración y estadísticas: Barcelona 98-68 Estudiantes]

El ritmo azulgrana fue máximo desde el inicio. Ataques rápidos en los que el Estudiantes asumía la velocidad. Un partido de líderes donde Mirotic tiraba de los culés y Barea del conjunto madrileño. Y puntos, muchos puntos, en el conjunto local. El 12-10 que ambos talentos protagonizaron se estancó por el lado estudiantil cuando la defensa de Jasikevicius subió el nivel y Mirotic rompió el encuentro. Dos triples suyos, de hecho, obligaban a Cuspinera a pedir tiempo muerto por el 20-10 encajado.

Solo habían pasado cinco minutos de juego y el Barça estaba en números estratosféricos. Por si fuera poco, Pustovyi no perdonaba en la personal y Kuric se enchufaba en el triple. El escolta, con una canasta de dos, pondría el 33-15 del primer cuarto y confirmaba que el partido se iba a alargar mucho para el conjunto madrileño.

No lo tenía nada fácil el Estudiantes, que abandonaba el objetivo de mantenerse vivo durante todo el encuentro para poner sus esfuerzos en no salir destrozado del Palau Balugrana. Y no iba a ser una tarea sencilla de acometer viendo el acierto azulgrana. Su salida en el segundo cuarto les benefició y, tras un triple de Djurisic y dos canastas en juego minimizaron las diferencias al +11 culé. Pero de nuevo Kuric -con dos triples- y un Bolmaro que pedía paso, mataron desde el perímetro para el +18.

No habìa forma de parar a los de Jasikevicius, que apenas encajaban puntos mientras que la oleada anotadora no rebajaba en su orilla. Hasta Calathes clavaba los triples. Con esas, el equipo catalán se marchaba al descanso con números más propios de la NBA: 64-39.

