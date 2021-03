Mingueza: "Espero que Koeman siga en el Barcelona y disfrutar más años aquí de Messi"

Óscar Mingueza representa uno de los puntos positivos del Barcelona en la presente temporada. El canterano se ha hecho un hueco en los planes de Ronald Koeman. Dio el gran salto después de la lesión de Gerard Piqué y ha sabido mantenerse entre los habituales del conjunto azulgrana. El defensa ahora atiende al micrófono de El Larguero de la Cadena SER.

Cómo analiza los partidos

"Los suelo analizar dos o tres días después, pero lo analizaré segundo. Siempre suelo ver los partidos y los analizo para intentar mejorar los errores. Aunque sean pequeños detalles, intento ser siempre muy autocrítico. Los veo con un especialista que me ayuda a hacerlo".

Posición en el campo

"Al principio estaba un poco perdido de lateral, pero ahora ya estoy más cómodo. Jugar de central por la derecha me permite ir a presionar, y con este esquema -de tres centrales- tengo más libertad, aunque en defensa estoy cómodo en cualquier posición".

Ronald Koeman

"Ha acertado con los cambios que ha hecho. También los jugadores nos hemos implicado mucho tanto en el trabajo. Los capitanes también se han implicado haciendo comidas, montando jaleo, haciendo cantar a los novatos... Yo tuve que cantar una canción de Fondo Flamenco. En ese momento no tenía tanta confianza y estaba algo nervioso".

Mingueza controla un balón La Liga

Sobre la continuidad o no de Koeman

"El equipo ha mejorado. Nos ha costado arrancar, pero este equipo necesitaba tiempo. Para el año que viene espero que siga y estoy muy agradecido de todo lo que me ha dado".

Opinión sobre los otros defensas

"Lenglet me parece un central muy completo. Me gusta su agresividad, su forma de filtrar los pases. Piqué es mi referencia número uno desde que llegué. Me gusta su elegancia, su forma de jugar con el balón, su liderazgo y me parece de los mejores de la historia. De Araújo me gusta su físico, su liderazgo. Ha mejorado mucho con el balón. Cuando llegó, en los juegos de posición decía que estaba muy perdido, pero ahora ha mejorado".

Rumores sobre el fichaje de Eric García

"Es un central espectacular. Yo estoy aquí para ayudar donde me digan. El Barça siempre necesita los mejores y será bienvenido".

Primer gol con el Barcelona

Los jugadores del Barcelona celebran el gol de Mingueza Reuters

Renovación

"Todavía quedan dos meses, pero hasta ahora no había directiva. Espero que haya negociaciones. En este tema estoy muy tranquilo. Espero seguir".

El 'caso Messi'

"Si yo fuera, lo ataba aquí. Nadie que quiera al club se puede quejar de lo que nos ha dado. Espero disfrutarlo más años. Tiene que mirar por él. Desde que llegué, no me esperaba este cariño. Leo me ha ayudado mucho. Somos jugadores que estamos muy unidos. Me meten caña cuando me la tienen que meter, pero con intención de ayudarme".

Remontada en Liga

"Nosotros intentaremos ganar todos los puntos. Esperemos ganar todo y que ellos -el Atlético de Madrid- pinchen".

Sobre Pedri

"Es un jugadorazo. Tiene una calidad tremenda, pero aún le queda para compararse con Xavi e Iniesta. Espero que con los años siga trabajando igual de duro".

Su padre

"Intento que no me diga nada, porque no me gusta mucho recibir críticas después de jugar".

Enfrentarse con Kylian Mbappé

"Jugar contra Mbappé es de los partidos que más te gustan por enfrentarte a uno de los mejores. Cuando me cambiaron, estaba un poco mosqueado porque no te gusta que te cambien en la primera parte. Luego ya vino el míster y me explicó que era por la amarilla y que no me preocupara. Que te diga eso el míster ayuda mucho".