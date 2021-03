Avemario32, el primer español drafteado para la NBA 2K League: "Marcará un antes y un después"

Fernando Martín fue drafteado para la NBA en 1985, siendo el primer español en hacerlo y en jugar en la mayor liga de baloncesto del mundo -aunque su debut tuvo que esperar hasta 1986 con los Portland Trail Blazers-. La historia se repite 36 años después con avemario32, aunque en su caso es bajo un nick y en la liga de eSports de la NBA, la 2K League, que nació en 2018.

Mario Ortega (Marbella, 1997), nombre real de avemario32, se convirtió el pasado 13 de marzo en pionero en los deportes electrónicos de nuestro país, los eSports, al ser el primero en ser seleccionado en el Draft de la 2K League, en el nº 41. Como Fernando Martín en el 85, que fue elegido en el nº 38, Mario cruzará el charco para jugar, en su caso, en los Cavs Legion, el equipo de eSports de los Cleveland Cavaliers.

EL ESPAÑOL habla con Mario Ortega tras lograr un hito al alcance de muy pocos. Como en su día ocurriera en la NBA, en la 2K League todavía hay muchos estigmas hacia los jugadores de fuera de los Estados Unidos, tantos que solo cinco jugadores internacionales -entre ellos 'avemario'- fueron elegidos en el último Draft. Para más inri, es el cuarto europeo en llegar a la liga.

A sus 23 años, Mario da el salto desde España y Europa, donde pertenece al Team Dux Gaming, el club de eSports de DjMaRiiO, Thibaut Courtois y Borja Iglesias, entre otros, hasta Estados Unidos. Lo intentó en dos ocasiones previas, pero no fue elegido en el Draft, ahora sí y quiere seguir haciendo historia.

Ahora que han pasado ya unos cuantos días del Draft de la 2K League, ¿qué tal lo has asimilado?

Todavía no me lo creo. Hasta que no viaje a Cleveland y esté un poco más centrado allí no me lo creeré al cien por cien. La verdad que muy contento. Ya estoy hablando con el equipo, con el staff, etc. Estoy muy contento por lo que viene; yo creo que podemos hacer una buena temporada, tenemos un gran equipo. Estoy muy impaciente por viajar ya a Estados Unidos.

¿Qué supone para el panorama español tener a uno de los nuestros en la 2K League?

Es un paso gigante, no solo para los jugadores, sino para futuras organizaciones o equipos que igual se hayan interesado en entrar en la 2K League. Recuerdo que cualquier equipo del mundo, si cumple los requisitos, puede entrar la liga. Da igual si es un equipo deportivo, un equipo electrónico... Algún equipo europeo se habrá hecho eco o se habrá interesado, no lo sé con certeza.

En cuanto a los jugadores, es como el primer paso. Ahora siento la responsabilidad también de hacerlo bien allí para abrir las puertas a nuevos jugadores en el futuro.

Cuando no te 'draftean' el sentimiento es muy jodido, se te pasan muchas cosas por la cabeza

Ha sido un proceso duro llegar a la liga, ¿verdad? Lo intentaste antes, sin la misma suerte, y no has bajado los brazos hasta lograrlo...

Cuando no te draftean el sentimiento es jodido, muy jodido, al principio. Por ejemplo, en la temporada 3, la pasada, no me draftearon y al día siguiente se me pasaban muchas cosas por la cabeza: '¿Puedo hacer más o no? ¿Este es mi tope? ¿Debo dejarlo aquí y centrarme más en la creación de contenido?'.

Después de la Invitational de Londres del 2019, quería darle un empuje mayor e ir a tope a por ello. Cambié mis estudios de presencial a online para poder compaginarlo un poco mejor con los horarios y ha dado sus frutos.

Fuiste elegido por los Cavs Legion, es decir, el equipo de eSports de los Cleveland Cavaliers. ¿Puedes explicarnos a grandes rasgos qué es la NBA 2K League y cómo funciona?

Es muy parecida a la NBA, pero tiene sus toques distintivos. Es una temporada regular, como la de la NBA, ya que este año se han introducido las Conferencias porque va a ser remoto por el Covid. El delay estaba haciendo daño el año pasado, los equipos de la costa Este contra los de la costa Oeste tenían problemas de conexión, y lo han hecho de modo remoto para que, como en la NBA, los del Este jueguen cuatro partidos entre ellos e igual en el Oeste y los del Este y el Oeste se enfrenten solo un partido entre ellos en la temporada regular.

Luego, los 12 primeros equipos se clasifican a los playoffs. A mitad de temporada hay dos torneos que son el Tipoff y luego el The Turn, normalmente, y por último el de The Ticket que si lo ganas, además de llevarte dinero como en los otros dos, te da un ticket a los playoffs.

Avemario32, durante un torneo presencial NBA 2K League

¿Cómo funciona para los rookies?

Es muy parecido como para un jugador normal, vaya. Llegas ahí y lo que tienes que hacer es entrenar con el equipo para poder sacar el mayor rendimiento posible y ser el mejor equipo. Lo único diferente es que un rookie no está acostumbrado al ambiente de la ciudad como sí lo está un veterano. Y también que no está acostumbrado a jugar en la liga, que es un juego diferente a lo que vemos de normal.

¿Por cuánto firmas nada más llegar a la liga?

Yo firmo seis meses y ya dependiendo de mi performance este año me pueden retener o no, luego habrá un Draft de expansión si entran nuevos equipos y luego está el Draft normal, en el que te pueden draftear otra vez.

¿Cómo te nace a ti tu afición por el baloncesto?

Siempre fui un chico de fútbol -risas-. Mi padre me lo inculcó mucho desde pequeño, pero fue en el colegio cuando conocí a un amigo al que le gustaba mucho el baloncesto y la NBA. Ya me fui aficionando poco a poco con él a jugar al NBA 2K.

Él era el típico que, mientras todos jugábamos en el recreo, se iba a echar unas canastas. Y yo decía: '¿Y este tío?'. Y al final, me fui con él a echarlas -risas-.

Y, ¿en qué momento te das cuenta de qué puedes dedicarte a los eSports?

No es un momento claro en el que me dé cuenta. Es un proceso de crecimiento desde que en 2018 anuncian la creación de la liga y hasta ahora. Empecé a crecer como jugador, como marca, como persona. Es ya más cuando entro en Team Dux Gaming, mi equipo en Europa, cuando empiezo a creer más que me puedo dedicar a esto y me lo tomo más en serio.

Si no estuviera en Dux esto hubiera sido mucho más difícil o incluso no hubiera pasado

Me comentas que fue clave para ti unirte a Dux Gaming para decir 'ahora sí que voy a ir a por todas para ser drafteado'. ¿Qué es lo diferencial de estar en un club así?

Dux me proporciona todas las facilidades para llegar a donde estoy. Todo lo que necesito. Si necesito un documento para enseñárselo a no sé quién, si necesito no sé cuantos. Luego la repercusión que te da. Todo eso me lo aporta Dux, además de un salario mensual que me ayuda a seguir con esto más fácilmente.

Tienen un partnership con 'El Gato' y ellos me ayudan con los materiales de streaming para crecer como creador de contenido y que mi nombre se vea más. Si no estuviera en Dux esto hubiera sido mucho más difícil o incluso no hubiera pasado.

Era emocionante ver el apoyo que había en redes hacia ti durante la jornada del Draft y los días previos. ¿Cómo te has sentido viendo que incluso tu nombre trascendía más allá de la comunidad 2K y de los propios eSports para apoyarte?

Siempre diré que toda la gente que ha estado apoyándome, no solo desde ahora, sino también aquellos que lo hicieron desde que pasó lo de la temporada 3, me ha ayudado bastante a estar donde estoy hoy. Los mensajes de apoyo no se pagan con nada, es de las mejores cosas que tiene esto y anima muchísimo. Tiene una gran influencia para haber llegado a donde estoy.

Y la cosa solo va a más...

Esto de un español en la liga tiene que marcar un antes y un después. Tengo que seguir trabajando para que lo haga, pero tiene que marcarlo para que equipos de España y Europa se den cuentan y entren en la liga. Al final, formar parte de la NBA no es moco de pavo.

¿Qué sabes de cómo será tu vida allí en Estados Unidos?

Lo que sé es que me han mandado unos formularios para que los rellene porque me dan la acomodación, el apartamento, etc. Luego te mandan un montón de cosas como el seguro médico, que todavía no me lo he leído, no te voy a mentir -risas-. Es ser un privilegiado.

Hay equipos que tienen gaming house, pero Cleveland, en concreto, tiene un bloque de apartamentos y cada uno tiene el suyo.

En la NBA 2K League también tienen estigmas sobre los jugadores de Europa

Hablábamos antes de ser un pionero en España en esto y también de que eres fan del baloncesto. Que te digan que eres el Fernando Martín de los eSports tiene que ser todo un honor, ¿no?

Siempre que te comparan a uno de los españoles que han llegado a la NBA... Todos son grandísimos jugadores y también grandísimos referentes fuera de la pista y que te comparen con uno de ellos es increíble.

Quizás a alguno le parezca descabellado ponerte a la altura de Fernando Martín, pero viendo el crecimiento de los eSports quizás no lo es tanto. ¿Eres consciente de lo trascendental que es el paso que has dado?

Es una historia parecida. En la NBA 2K League también tienen el estigma de los jugadores de Europa, si van o no van a jugar bien, van a llegar a tiempo con la visa... Entonces, que confíen en jugadores de fuera de Estados Unidos, y encima si son españoles, para romper con ese estigma, es increíble.

Fuisteis muy pocos europeos en el Draft. Tan solo cinco seleccionados de fuera de Estados Unidos.

Europeos fuimos dos. Gooner (de Gran Bretaña) a Heat Check Gaming y yo. Luego fue un australiano, que fue a Pistons, y dos canadienses. Fuimos cinco internacionales, en total. Europeos, en total en la liga, ha habido cuatro contando conmigo.

Siempre me he fijado en Marc Gasol, también en Blake Griffin

Ahora que llegas a la NBA, ¿hay algún jugador o equipo con el que veas similitudes en tu forma de jugar en la consola?

Siempre es complicado compararte con un jugador de la vida real porque el jugador que tú tienes en el juego hace de todo, son la mayoría atléticos. Pero sí te puedo un decir un jugador que siempre me ha gustado, que me he fijado en él, y ese ha sido Marc Gasol. También diría Blake Griffin.

Ya te queda poco para trasladarte a Cleveland, ¿qué esperas de la ciudad y del equipo?

De la ciudad no sé qué esperar, la verdad -risas-. Me han dicho que es tranquila, así que por eso bien. Yo vivo en Madrid e irme a la tranquilidad me va a venir bien. Del club, tenemos un equipazo, tenemos a uno de los mejores jugadores del mundo que es Fab... Los tres que se quedaron del año pasado (Fab, Strainer y Marcus) son top en su posición. Los que entramos ahora, que somos DLaw, BigRim y yo, tenemos que hacer la vida de ellos más fácil. Si conseguimos hacer eso, seremos un gran equipo.

Al principio de la entrevista me hablabas de que pensaste en centrarte en la parte de crador de contenido. ¿Qué tan diferente es un perfil de otro?

Tienes que tener el talento para jugar al juego y el talento para entretener. Una de las cosas que me di cuenta es que mi contenido está sujetado por el competitivo. Sin competitivo, o no hubiera más contenido o hubiera contenido de peor calidad. Así que seguí apostando por ello, como he dicho, y por ahora ha salido bien.

Por último, ¿qué metas te pones tú en tu salto a la 2KLeague?

Lo que quiero es que mi equipo vaya a los playoffs, cien por cien, y ganar algún torneo, también cien por cien. Ya luego todos soñamos con el anillo, obviamente, pero quiero ganar algún torneo. Los premios individuales me dan más igual, sinceramente. Quiero ganar algo con Cleveland.

Bueno, por soñar con el anillo que no falte -risas-.

El anillo es el anillo -risas-. Además, es un pedrusco increíble así que estaría muy bien.

[Más información: El niño prodigio de FIFA sigue ampliando su racha de victorias de FUT Champions hasta el 480-0]