Ocelote: "Los eSports siguen su propio camino; los deportes tradicionales están estancados"

Si uno habla de Carlos Rodríguez, quizás no le terminen de indentificar. Pero si dicen 'Ocelote', es un nombre cada vez más reconocible y no necesariamente solo para los seguidores más acérrimos de los eSports. Él fue quien fundó en 2014 la organización G2 Esports, que hoy en día es uno de los grandes equipos europeos de los deportes electrónicos. Antes de cumplir los 30 años, en 2018, ya tenía una fortuna de entre 12 y 35 millones de euros, aunque esa es una cifra que se habrá quedado desfasada.

Carlos Rodríguez 'Ocelote' (Madrid, 1990) habla con EL ESPAÑOL tras el brutal despegue que han presentado los eSports en el último año. La pandemia ha tenido su buena parte de culpa, pero él avisa: "Si este crecimiento ha tenido lugar en tan sólo un año, imaginad qué puede pasar en los próximos cinco". Pocos conocen este mundo como él y, de la mano de G2, sigue derribando puertas. Lo más reciente ha sido el histórico acuerdo de patrocinio entre Adidas y el club con sede en Berlín.

Ocelote reconoce estar "un poco cansado" del debate de si los eSports son un deporte ("Se está perdiendo totalmente el foco", señala) y no cree que su mundo necesite entrar en los Juegos Olímpicos, sino que piensa que es al contrario. Explica en este diario por qué opina que los deportes tradicionales están estancados, en contraposición de la constante evolución de los electrónicos, y da algunas pistas de sus planes de futuro.

Pregunta: ¿En qué punto de su historia se encuentran los eSports en este momento?

Respuesta: Los deportes electrónicos se encuentran en un punto de inflexión muy interesante. Estamos empezando a ver grandes marcas convencionales que finalmente se dan cuenta de la oportunidad y el potencial de este mundo, y cada vez son más las estrellas del deporte tradicional que se suben al carro. Casi a diario, grandes empresas y celebridades me contactan para hablar sobre posibles acciones conjuntas e inversiones. Y como muestra un botón: nuestro acuerdo con Adidas habla por sí solo.



¿Ha sido la pandemia un punto de inflexión en el despegue de los eSports? ¿O era su crecimiento natural de por sí?

Hay cifras que demuestran que existe una clara correlación entre la pandemia y un aumento en la participación en los deportes electrónicos. Pero creo que, independientemente de la pandemia, habríamos visto un despegue de la industria de todos modos; la pandemia simplemente lo ha acelerado. Las personas, en general, tienen más tiempo libre y no pueden salir de casa, por lo que es lógico que dediquen más tiempo a jugar. Además les permite mantenerse en contacto con su entorno y tener un pasatiempo. Si este crecimiento ha tenido lugar en tan sólo un año, imaginad qué puede pasar en los próximos cinco.



El debate de si los eSports son un deporte, ¿aburre ya a la gente que está dentro (gamers, CEOs, etc.) de los eSports?

No puedo negar que estoy un poco cansado de este debate, creo que se está perdiendo totalmente el foco. Es un hecho que existen algunas similitudes entre nosotros y los deportes tradicionales, pero la verdad es que nosotros operamos según nuestro propio conjunto de reglas. Ambos estamos en el negocio del entretenimiento, pero creo que los deportes electrónicos tenemos un lenguaje y forma de actuar completamente diferente. Ofrecemos diferentes cosas a diferentes públicos.

Los jóvenes de hoy en día crecen rodeados de pantallas [...] Por eso se sienten más atraídos por los deportes electrónicos

¿Por qué las nuevas generaciones se ven más atraídas por los eSports que por el deporte tradicional?

La juventud dedica tiempo a ambas cosas: deportes tradicionales y electrónicos. Son perfectamente compatibles. Pero la ventaja que tienen los deportes electrónicos sobre los deportes tradicionales es que dado que los niños acceden a la tecnología a una edad tan temprana, son nativos digitales y pueden conectarse con personas de todo el mundo.

Los jóvenes de hoy en día crecen rodeados de pantallas. Utilizan portátiles en las escuelas, tienen su primer móvil con 10 años e incluso sus padres les ponen delante de otras pantallas para tenerlos entretenidos y tranquilos. Por eso las generaciones más jóvenes se sienten más atraídas por los deportes electrónicos, porque es lo que han visto desde pequeños.

Además, el hecho de poder estar conectados les da la oportunidad de estar más cerca de sus jugadores o streamers favoritos; cosa que difícilmente conseguirían si quieren acercarse en la vida real a Messi o Neymar, por ejemplo.

Pero no me malinterpretes, el fútbol y otros deportes tradicionales siempre van a ser populares; lo único es que las nuevas generaciones pueden jugar a deportes electrónicos siempre que quieran.



Hace unas semanas decía en un tuit: "Los deportes tradicionales deben adaptarse o morir". ¿Por qué cree que los eSports no necesitan apoyarse en el deporte?

Estamos abriendo nuestro propio camino para el presente y futuro de los deportes electrónicos. Los deportes tradicionales están estancados y necesitan adaptarse para mantenerse al día con el mundo moderno. El mundo de los deportes electrónicos y los juegos está en constante evolución y, de hecho, está superando los límites de lo que es posible con la tecnología. Seguiremos jugando nuestro papel y encontrando cada vez más formas de innovar.

Siempre pongo el tenis como ejemplo. Los tenistas jóvenes sueñan con ganar Wimbledon, no una medalla olímpica

¿Qué piensa cuando escucha que el COI abre la puerta (o podría abrirla) de los Juegos Olímpicos a los eSports?



Sería una buena oportunidad para los deportes electrónicos, pero quiero ser claro: no necesitamos que ningún comité nos apruebe dicha participación. Cuando la gente me habla de los deportes electrónicos y los Juegos Olímpicos siempre pongo el tenis como ejemplo. Los tenistas jóvenes sueñan con ganar Wimbledon o el US Open, no una medalla de oro olímpica. Obviamente, si tienes la oportunidad de ganarla, no lo vas a rechazar, pero esa no es la razón por la que la gente juega en nuestro campo. Por eso no necesitamos la legitimidad de los Juegos Olímpicos. De hecho podría ser incluso al revés; los Juegos Olímpicos podrían necesitar los deportes electrónicos para ser relevantes ante el nuevo público digital.



¿Cuánto tiempo le da al deporte tradicional para estar a rebufo de los eSports? Si es que cree que acabará siendo así.

Los deportes electrónicos y el deporte tradicional se nutren uno de otro a diario. Pero creo que los deportes electrónicos son el hogar de la verdadera innovación. Cada vez hay más jugadores de fútbol tradicional jugando y transmitiendo sus partidas. Estar en contacto con los deportes tradicionales nos ayuda a ser vistos por el público general y acceder a grandes presupuestos, pero creo firmemente que no necesitamos buscar la aprobación fuera de nuestro deporte.



Dándole la vuelta al paradigma 'ser un deporte puede impulsar a los eSports', que se ha repetido tanto en los últimos años, ¿son los eSports una salvación para el deporte?

Creo que estamos impulsando la innovación y ellos están aprendiendo de nosotros. Somos empresas ágiles con una base de fans global pero sin una ubicación fija. Podemos experimentar, innovar y probar cosas a un ritmo que ellos no podrían. Así que, lógicamente, buscan en nosotros 'the next step' ya que tenemos la tecnología en nuestro ADN y somos los encargados de mostrar a la gente cosas que antes ni existían.

El acuerdo Adidas x G2 fue definido en el 'mundillo' como "histórico", ¿que es lo más clave de una firma así?

Sin duda ha sido un momento histórico y creo que ha mostrado la importancia que nuestro mercado tiene. Siempre he sentido que somos una marca verdaderamente global, que abarca deportes electrónicos, medios y entretenimiento. Me apasiona lo que hago desde hace años y ser capaz de firmar un acuerdo con una marca de la importancia de Adidas ayuda al mundo a comprender el posicionamiento de los deportes electrónicos y la relevancia que yo siempre supuse que iban a tener.



¿Cómo es manejar un club de eSports como G2? ¿Puede tener muchas similitudes a lo que es llevar un club de fútbol de primer nivel o una franquicia de la NBA?

Ser dueño de mi propio equipo siempre ha sido mi sueño: nuestros fans, jugadores y seguidores me llenan de energía. Es algo único para mí y no hay dos días iguales en mi trabajo. De hecho, en el mismo día, puedo motivar al Ejército G2 en Twitter, supervisar al equipo que compite en el Campeonato Mundial de League of Legends o negociar un acuerdo con una marca global. Ese es el desafío que me llena de energía todos los días y por el que G2 corre por mis venas.

Ningún equipo europeo ha 'explotado' realmente en Estados Unidos y queremos cambiar eso

¿Cuáles son sus metas a cumplir en corto-medio plazo en relación a los eSports?

Tan pronto como la pandemia lo permita, me mudaré a Estados Unidos. Hay una oportunidad increíble para nosotros allí. Ningún equipo europeo ha "explotado" realmente en Estados Unidos y queremos cambiar eso. Estaremos en la costa este para diferenciarnos de los equipos estadounidenses y seguiré gestionando las operaciones en Berlín. La idea es reproducir nuestro éxito europeo en Estados Unidos: nuestro único límite es el cielo.

