Griezmann y Piqué, de decirse más que palabras en el Camp Nou a invertir en la misma empresa

Hay varios futbolistas que se han inmiscuido de forma muy clara en el mundo de los negocios para invertir el dinero que ganan sobre el terreno de juego. Dos ejemplos muy claros son Gerard Piqué y Antoine Griezmann. El primero es ya un empresario de éxito junto a su firma Kosmos que, por ejemplo, organiza la Copa Davis. El segundo, además de contar con caballos de carreras, entró en la industria de los eSports. Ahora, ambos van a compartir inversión.

La plataforma de fútbol fantasy Sorare ha cerrado una ronda de financiación Serie A de 40 millones de euros en la que el francés se ha visto inmiscuido. Piqué ya era uno de los inversores más recientes de la compañía ya que el pasado mes de diciembre participó en una ampliación de capital de 3 millones y forma parte del consejo asesor. El central explicó que esta tecnología es "una experiencia única para que los amantes de este deporte conecten con el fútbol".

Todo esto llega después de que los dos futbolistas protagonizaran una escena sobre el campo del Camp Nou en el último partido de Champions League. "Una puta posición larga. Me cago en la puta. Vamos. Hostia puta", protestaba Piqué; a lo que contestaba Griezmann; "tranquilo, Geri, ya, tranquilo". Y el defensa no aguantó. "Joder Griezmann, me cago en la puta". El delantero, lejos de callarse, entró al trapo: "La concha de tu madre". Y, justo antes de que el PSG pusiera en juego el balón desde la esquina, el central sentenció: "No, la concha de tu madre tú. Estamos sufriendo, llevamos cinco minutos así".

Fundada en octubre de 2018, Sorare, según se describe en su página web, es un marketplace fiable donde los usuarios pueden coleccionar, buscar e intercambiar tarjetas digitales oficiales. Estos coleccionables pueden ser utilizados tanto en la plataforma de fútbol fantasy de la misma compañía como en muchos otros juegos que se diseñen en torno a estas tarjetas de uso libre por otros desarrolladores de juegos.

Dentro de estas ligas, lo importante son las tarjetas. Cada cromo digital tiene un precio de salida inicial que depende del caché del jugador y del equipo en el que juega, pero durante el proceso de juego y en función de la oferta y la demanda, su precio puede subir o bajar. Hasta el momento, a nivel global el cromo digital más caro ha sido el del jugador del París Saint-Germain, Kylian Mbappé, con un precio de 55.000 euros.

El objetivo de esta última inversión en la que ha participado Griezmann es lanzar una app móvil, incorporar nuevos clubes e impulsar el crecimiento de su comunidad de usuarios. Actualmente, el valor de esta compañía es de 50 millones de euros y los dos jugadores quieren que esta empresa tenga más influencia en España.

