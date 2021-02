La bronca entre Piqué y Griezmann por el show de Mbappé: "¡No! ¡La concha de tu madre, tú!"

Sin público y con un equipo rival pasando por encima de todo el FC Barcelona. La tensión en el Camp Nou no solo de pudo ver por imagen, sino que también se escuchó ante el silencio de la grada. En uno de los momentos del partido, Piqué y Griezmann mostraron la cara más dura de un Barça completamente desquiciado ante la avalancha parisina. El central, que regresó al once después de una lesión de meses, echó en cara a Griezmann su mala posición defensiva.

El momento de tensión se produce tras una de las muchas carreras que realizó Mbappé en el estadio azulgrana. El francés peleaba un balón en largo y dentro del área culé. Dest y Griezmann eran los encargados de parar al delantero del PSG, pero solo el zaguero del Barça logró ganarle en velocidad hasta mandarla a córner. En la imagen se puede ver como Griezmann queda algo retrasado hasta alejarse ligeramente de la jugada.

Una vez el esférico fue despejado, comenzó la bronca entre el central del Barça y el delantero del equipo catalán. Piqué, líder indiscutible de la línea defensiva, pidió a sus compañeros defender mejor los balones en largo. Dado el momento de tensión, las formas no fueron ni mucho menos calmadas. "Una puta posición larga. Me cago en la puta. Vamos. Hostia puta", protestaba Piqué mientras el resto de jugadores del Barça se posicionaba para defender el córner.

El cabreo de Gerard Piqué durante el partido



🗣 "¡Una p... posesión larga, jo...! ¡Me cago en la p...! ¡Vamos!"#LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/kHNYjHohIT — Fútbol en Movistar+ (@MovistarFutbol) February 16, 2021

Los gritos, como recogieron los micrófonos de Movistar +, eran muy fáciles de comprender. Griezmann, ante tal bronca, pidió tranquilidad al veterano defensa. "Tranquilo", espetó el francés. Y esa simple petición no hizo más que aumentar el mosqueo de Piqué con los suyos. "Hostia puta, ni una posición larga", proseguía quejándose airadamente el zaguero. Griezmann, sin embargo, seguía con su empeño: "Geri, ya, tranquilo".

Y el defensa no aguantó. "Joder Griezmann, me cago en la puta". El delantero, lejos de callarse, entró al trapo: "La concha de tu madre". Y, justo antes de que el PSG pusiera en juego el balón desde la esquina, el central sentenció: "No, la concha de tu madre tú. Estamos sufriendo, llevamos cinco minutos así".

Victoria y polémica

La jornada en Barcelona ya comenzó con algo de tensión. Y es que en los prolegómenos del encuentro, varios grupos de aficionados azulgranas acudieron al Camp Nou para apoyar a los suyos. Un buen gesto que, sin embargo, se vio completamente manchado por la escasa precaución sanitaria que mostraron los allí presentes. Pocas mascarillas, muchos gritos y unas aglomeraciones que, en tiempos de pandemia, no gustaron en absoluto.

Sin embargo, la polémica no quedó ahí. Ya durante el encuentro se pudo vivir algún momento de tensión en el césped. Especialmente con el penalti que provocó el primer y único tanto del partido para los azulgrana. Neymar, que no estaba presente por lesión, mostró su enfado con los colegiados en redes hasta que segundos después eliminó el mensaje. Todo ello, sin embargo, no ensució una noche de fútbol perfecta para el PSG y de olvido para el Barça. La eliminatoria, con un 1-4 a remontar en París, parece complicada para los de Koeman.

