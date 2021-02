El polémico penalti a favor del Barcelona por presunta zancadilla sobre De Jong

El partido entre el Barcelona y el PSG prometía emociones fuertes y no ha defraudado. Con el empate a 0 luciendo en el marcador, De Jong cayó dentro del área ante Kurzawa y el colegiado del encuentro no dudó en señalar el punto de los once metros por una zancadilla del defensa del equipo francés.

Kuipers señaló el penalti mientras Leo Messi se hacía con el balón para ejecutar la pena máxima. Entre tanto, desde el VAR se revisaban las imágenes. Un penalti de interpretación y ahí la voz del árbitro pesó lo suficiente para ser señalada, aunque el contacto entre los futbolistas es dudoso, cuanto menos.

Finalmente, el VAR avisó a Kuipers de que podía dar el visto bueno al lanzamiento y Messi se preparó ante Keylor Navas. Acertó el meta costarricense el lado del disparo, pero fue tan potente el chut del '10' del Barcelona que hubiese sido imposible atajarlo para cualquier arquero.

Lanzamiento de penalti de Leo Messi Reuters

Tanta ha sido la polémica, que incluso Neymar Júnior no dudó en mandar un mensaje en sus redes sociales después de que el Barça se adelantase en el minuto 27. "Una broma", escribía el futbolista brasileño, quien es baja por lesión para el partido, al igual que el 'Fideo' Di María.

Golazo de Mbappé

El Paris Saint-Germain dio respuesta al tanto del Barcelona con un auténtico golazo de Kylian Mbappé. El delantero, consciente de que buena parte de las miradas estaban puestas en él, no falló cuando la tuvo. Si antes del minuto 1 un mal control le privó de poder haber abierto la lata, en el 32' no falló y vio un hueco imposible para 'fusilar' a Ter Stegen dentro del área.

Con empate a 1 en el marcador se fue el partido al descanso. Un duelo vibrante que no decepcionó a nadie en sus primeros 45 minutos, con dos equipos intentando llegar al área contrario, aunque con un punto más de dominio para los parisinos, en especial tras el tanto de Mbappé en el Camp Nou.

