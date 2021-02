Mbappé: "¿Mi futuro? Sería estúpido decidirlo en un solo partido"

El campeón del mundo en 2018 también fue piropeado por su entrenador. "Kylian es un gran futbolista. Ha ayudado mucho al equipo, también en defensa", ha asegurado un Mauricio Pochettino que ha sido muy exigente con el delantero, algo que incluso ha hecho que se especulase con falta de entendimiento entre ellos.

Nuevo rey

Mbappé fue el gran protagonista. Se llevó el balón a casa después de un hat-trick histórico para él, en la casa de Messi y con el billete de los cuartos de final de la Champions League en juego. Precisamente, Leo fue el autor del único gol del Barça en el partido, mientras que Moise Kean marcó el otro gol del PSG en territorio culé.

Como no podía ser de otra forma, Kylian Mbappé se llevó el 'Man of the Match' del encuentro disputado en el Camp Nou. Tres goles, dos de ellos de muy buena factura, encumbran a un futbolista que continúa siendo vinculado con el Real Madrid. Con actuaciones como esta, el jugador sigue seduciendo al conjunto blanco, al mismo tiempo que deja su futuro abierto.

Disparo de Kylian Mbappé para hacer el 1-4 ante el Barça Reuters

Todavía no hay acuerdo para su renovación y mientras el acuerdo entre PSG y Neymar está muy cerca, más complicaciones despierta la situación del internacional galo. Mbappé sabe que su futuro está en juego, ya que el escenario para acabar en el Santiago Bernabéu parece inmejorable este año.