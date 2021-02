Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA: "Florentino Pérez me escribió para vernos"

La relación entre los principales representantes del fútbol europeo es buena. Ni la tensión generada por la posible creación de una Superliga ha servido para acabar con el buen ambiente que existe entre aquellos que toman las decisiones. Y es el caso de Aleksander Ceferin y Florentino Pérez, presidente del Real Madrid. El líder de la UEFA ha revelado una conversación privada que tuvieron recientemente y ha subrayado que a nivel personal se mantiene esa conexión.

Ceferin, en una entrevista para el medio esloveno 24ur, ha explicado que cuando Florentino Pérez dio positivo por la Covid-19 le envió un mensaje de ánimo. "Le dije que quería que se recuperase cuanto antes", según ha indicado el representante de la UEFA. "Puede que no estemos de acuerdo" sobre la forma de ver el mundo del fútbol, pero "eso no significa" que no tengan una buena relación.

La respuesta de Florentino Pérez, desvelada por Ceferin, fue una petición de Florentino Pérez para tener una especie de reunión. "Me escribió que deberíamos vernos". Entre risas, el presidente de la UEFA ha recalcado que "son personas con las que puedes discutir a nivel empresarial y no significa algún tipo de odio personal".

El dirigente del Real Madrid, por fortuna, superó la Covid-19 sin tener grandes problemas de salud y ya se le ha visto acudiendo a los partidos del Real Madrid. Florentino Pérez, además, ya dejó clara su postura respecto a la evolución del fútbol durante la Asamblea del conjunto merengue.

Florentino Pérez, durante la Asamblea General de Socios Compromisarios 2020

"El modelo del fútbol europeo necesita un nuevo impulso y nuevas evoluciones de este deporte. El fútbol debe hacer frente a este nuevo tiempo y el Madrid seguirá ahí", indicó ante los socios del club blanco. "La reforma del fútbol no puede esperar y debemos afrontarla cuanto antes. Los clubes europeos tenemos la responsabilidad de luchar por este cambio. Debemos adaptarlo a la realidad para que el fútbol siga siendo el contenido más demandado".

La nueva Champions

El presidente de la UEFA, además, ha defendido el nuevo formato que tendrá la Champions League y que lleva acaparando la atención las últimas semanas. La organización ha asegurado que lleva más de un año trabajando en esta idea y, el momento en el que debe ser aprobada, llega justo para acallar los rumores sobre la posibilida de una Superliga europea que en la UEFA rechazan contundentemente.

Ceferin, en esta entrevista, ha asegurado que será "una competición aún más interesante, pero que al mismo tiempo sigue siendo una competición abierta". Según el máximo mandatario del fútbol continental, la idea de la Superliga no es algo novedoso y ya había recibido advertenciasde "compañeros que han estado en el fútbol durante mucho tiempo" de que volvería a aparecer esa posibilidad. Lo ven como algo cíclico porque "es una historia que se ha prologando durante veinte, treinta años" donde "están los mismos actores que subestiman un poco a los demás".

La nueva Champions, que entraría en vigor en la temporada 2024/2025, contaría con 36 equipos participantes y "todo el mundo podrá clasificarse", aunque sigue existiendo el debate de cómo repartir todos los billetes para la competición europea.

