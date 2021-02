Koeman, tras la goleada del PSG: "¿Eliminados? Perdiendo 1-4 en casa hay muy pocas opciones"

Noche para el olvido para el FC Barcelona en el Camp Nou. El equipo azulgrana sufrió un duro varapalo ante el PSG en la ida de los octavos de final de Champions League. Un duelo en el que se iba a analizar el crecimiento del Barça desde la llegada de Koeman y al que llegaban en un gran estado de forma tras tumbar al Alavés con una manita. Sin embargo, el resultado final dejó sin palabras a cada uno de los miembros del conjunto culé.

Mbappé lideró un soberbio 1-4 que deja la eliminatoria prácticamente sentenciada. No solo a vista de cualquier aficionado, sino también para un Koeman que reconoció en el análisis posterior al partido que hay "muy pocas opciones" de darle la vuelta a la eliminatoria. Koeman mostró su pesimismo en los micrófonos de Movistar + y destacó la diferencia de nivel físico de cada uno de los equipos.

El entrenador del FC Barcelona destacó que la segunda parte fue claramente a favor del cuadro parisino. Además, destacó el daño que hizo el rápido empate de Mbappé en el 1-1 y los errores que cometieron en defensa. Sin embargo, para el técnico azulgrana fue determinante la diferencia física. "Han demostrado ser superiores físicamente".

Superioridad del PSG

"La segunda parte sí. Han sido superiores, han tenido muchísima efectividad por parte, sobre todo, de Mbappé. La primera parte fue más igualada. Tuvimos una oportunidad buena con Dembélé con el 1-0. En la segunda parte hemos tenido problemas defensivamente. Han demostrado ser superiores físicamente".

El rápido empate

"Sí, siempre, cuando te adelantas en el partido y recibes muy rápido el 1-1 siempre es un problema. No hemos defendido bien la jugada. Había un centro donde no estuvimos atentos. Son cosas que pueden pasar".

El PSG, otro nivel

"La segunda parte sí. Hay que reconocer que han sido superiores. Han demostrado en la segunda parte tener un equipo más completo que nosotros. Sabemos que nos puede pasar porque jugamos contra un gran equipo, que físicamente por su experiencia y por muchas cosas más está por delante de nosotros".

Eliminatoria muerta

"Hay que jugar un partido, pero un 1-4 normalmente es muy complicado. Podría mentir, pero perdiendo 1-4 en casa hay muy pocas opciones".

Vuelta de Piqué

"Nunca se sabe cuando es el momento oportuno después de tres meses. Podía ser hoy, el domingo... Hemos tomado la decisión Piqué, el médico y yo. Tenía buenas sensaciones y lo ha demostrado, no ha tenido molestias. No había que arriesgar los 90 minutos con in 1-4".

El nivel del Barça

"Estamos en un camino de cambiar cosas. Hoy se ha demostrado que nos faltan cosas para estar al nivel, sobre todo de Champions League".

