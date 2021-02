'Cone', el Iniesta del FIFA en España: "Los niños ya quieren ser gamers en vez de futbolistas"

La eLaLiga Santander sigue captando la atención de los aficionados al gaming y al FIFA, en especial. La competición por excelencia en España del simulador de fútbol sigue avanzando en la temporada, la más grande desde su existencia. Entre los 38 equipos de Primera y Segunda División está Osasuna, que tiene en 'Cone' su gran esperanza. Él fue el subcampeón de la edición de la pasada temporada con el Espanyol.

David Estébanez, nombre real de Cone, nacido en 1996, es uno de los gamers profesionales más destacados del FIFA en el panorama español. Su camino por ahora es breve, pero sigue creciendo a pasos agigantandos, habiéndose clasificado recientemente a la eChampions League, su primer torneo internacional. En la eLaLiga marcha en las posiciones de arriba con su Osasuna.

EL ESPAÑOL habla con 'Cone'. Se define como un chico tímido, sencillo, pero que quiere pelear todo lo que juega tal y como hacen los grandes equipos de fútbol, como Real Madrid o Barcelona. Pertenece al club Guasones, fundado por Rubén García, futbolista profesional de Osasuna, por lo que la unión con el conjunto navarro es total.

Pregunta: ¿Qué tal Cone? Subcampeón en la pasada edición de la eLaLiga, ¿qué tal están siendo las sensaciones esta temporada?

Respuesta: Lo del año pasado todavía me cuesta asimilarlo. El objetivo era el top16 como el año anterior, pero iba pasando rondas y no me lo creía. Este año es un formato distinto. Hay que ser mucho más regular, al final es una liga y no un torneo como el año pasado. Cada partido cuesta ganarlo un mundo porque el nivel cada año en España es más alto, pero espero llegar lo más lejos posible.

Ósea, ¿cada vez se hace más difícil ganar?

Por mucho que el rival esté en la parte de arriba o de debajo de la tabla, cuesta mucho sacar tres puntos. Por suerte, ahora estamos bastante bien, pero esto es muy largo y si en una semana pierdes los dos partidos estás peleando otra vez por meterte. Hay que intentar no aflojar, que si no se complica.

Ahora mismo estás metido en lo más 'gordo' del FIFA en España, que es la eLaLiga, y en Europa, que es la eChampions League, para la que te has clasificado recientemente.

Por primera vez he conseguido clasificar a un torneo internacional. Se sufrió muchísimo, pero las rondas en este tipo de torneo son muy igualadas y, a veces, se ganan como se puede. La eLaLiga es muy importante en España y es donde yo más me enfoco, aunque soy alguien que no le gusta regalar ninguna competición e intento estar en todas.

Como los grandes equipos. En el fútbol, Madrid o Barça tienen que pelear por todo porque sino no eres un equipo grande. Yo intento pensar igual. Lo que se pueda jugar, jugarlo e intentar quedar lo mejor posible.

¡CLASIFICADO A LA eCHAMPIONS LEAGUE!



R6 6-5 vs #CSpiteri95

R7 7-6 vs #BIF_Blazek

R8 4-3 vs #GGilbe



4-3 vs #egos_pegos_



Nos metemos Top32 de Europa y clasificamos a nuestro primer torneo internacional.



GG’s a mis rivales.



Gracias a todos por el apoyo! ️ — Cone (@cone1996fc) February 14, 2021

¿Cómo te preparas para afrontar estas competiciones?

Normalmente, intento ponerme cinco-seis días antes con otros jugadores. Con los que más me llevo. Y si es un torneo internacional, intento jugar con extranjeros para intentar adaptarme a las condiciones, ya que al jugar online las conexiones se notan.

No soy de los que está todo el día jugando porque me satura bastante. Incluso, el día de antes de competir intento ni jugar para llegar lo más fresco posible. A veces he llegado muy cargado de partidos y no he rendido igual porque son competiciones muy largas, de estar seis-siete horas jugando, y física y mentalmente acabas agotado.

¿Cómo fue el principio de tu historia con el FIFA? Imagino que como la de todos los niños de nuestra generación, pero quiero que me lo cuentes mejor tú.

Antes era más de PES, pero en la otra generación. Cuando pasamos a la PS3, que era más online, era más de videojuegos del estilo Call of Duty con mis amigos y el FIFA solo lo utilizaba el rato que desconectaba, ya que además a mí me encanta el fútbol. El Call y estos juegos fueron perdiendo fuerza, mis amigos dejaron un poco la consola por la universidad y a mí me gustaba y seguí jugando al FIFA. Un día, no sé ni como, empecé a competir.

Trabajé en la discoteca de mi padre, ahorré 500 euros y lo invertí para empezar en esto

Y, ¿en qué momento ves que puedes dedicarte a esto y dar el salto?

Hace tres-cuatro años empecé a ver que la gente competía en el FIFA. Yo comencé jugando con FIFA 14 y en el (FIFA) 18 y 19 empecé a ver a gente en torneos internacionales. Me gustaba mucho Nico, jugador argentino, también Diego, y yo me planteé intentarlo.

Había que invertir dinero, pero me preparé para el año siguiente. Me puse a trabajar en la discoteca de mi padre, lo que había, por ganar algo al mes y lo fui ahorrando. En septiembre, había podido ahorrar 500-600 euros y decidí invertirlo. Fue mi apuesta y, por suerte, fue bastante bien el año y nos metimos en el top16.

Estar ahí arriba está al alcance de pocos, ¿no?

Cada año sale gente nueva, gente que no te esperas y no conoces como ocurrió el año pasado con Neat. Es el que me ganó el año pasado la final de La Liga y jugó, literalmente, cuatro meses de competición y fue el mejor. Yo no llevo tanto en esto, no sé mucho, pero dicen que cada año es más complicado mantenerse arriba. Lo difícil no es llegar, sino mantenerse. El objetivo es estar el máximo de años posibles ahí arriba.

Ahora que estamos a punto de cumplir un año desde el inicio de la pandemia, ¿dirías que este 2020-2021 ha sido el curso de la explosión definitiva de los eSports?

Es el año de inflexión, en el que empieza a reventar todo y no solo a nivel de FIFA. También Twitch y todo el tema relacionado con los eSports. Entre esto de estar encerrado, lo de Ibai... la gente se está enganchando más. Es el año clave.

Soy sencillo, como Andrés Iniesta. No estoy todo el día de fiesta

Los niños ahora ya no quieren tanto ser futbolistas sino youtubers o gamers profesionales...

Cada vez más. La gran mayoría de niños juegan a videojuegos y ven a gente reflejada en ellos. También tienen que saber que no es nada fácil. Con mucho esfuerzo se puede competir, pero hay un factor suerte, de estar en el momento justo y demostrar que estás ahí porque vales.

Una pregunta para conocerte un poco mejor. Si tuvieras que compararte con un futbolista profesional, ¿con quién sería?

Era muy fan de Andrés Iniesta, por lo que hacía en el campo y también por como era él. Era muy sencillo y creo que yo lo soy, nada del otro mundo. No estoy todo el día de fiesta, soy alguien muy tranquilo. Y, comparando el juego, también soy muy de jugar fácil como hacía él y, de repente, en algún momento tener inspiración. Es el que más me refleja.

¿Cuesta adaptarse cada año a los cambios del juego?

Cada año el juego cambia y hay que adaptarse, pero yo lo que veo es que los mejores siempre están arriba. Da igual el juego que, prácticamente, siempre son los mismos a excepción de dos o tres que siempre aparecen nuevos. Los mejores están arriba y eso es por algo.

Rubén (García) le está dedicando mucho a Guasones, su trato es muy cercano

Tú formas parte del club Guasones, cuyo fundador es Rubén García, futbolista de Osasuna. ¿Cómo es que tu jefe sea un futbolista de Primera División?

En el momento me parecía sorprendente, pero la verdad que muy bien. Lo suyo es el fútbol, pero le está dedicando mucho a esto de Guasones. Le está poniendo ilusión y ganas y, al final, es un proyecto muy bonito. La gente que estamos dentro lo estamos intentando poner todo.

Para Rubén no es fácil porque tiene sus cosas del fútbol y es muy complicado, pero intenta estar atento. Lo que yo he percibido es un trato muy cercano y estoy muy contento.

Con Guasones, Rubén García... La unión con Osasuna para la eLaLiga era lógica.

La gente ya se lo esperaría un poco cuando se anunció el equipo, pero estando Rubén en Osasuna era la mejor asociación que se podía hacer para este torneo.

Para vosotros, ese vínculo que cada vez se hace más fuerte entre futbol profesional y eSports es muy positivo, ¿no?

Sí, obviamente. Se sabe que muchos jugadores reconocidos juegan a videojuegos. Esto está empezando y todo lo que se apoye y gente que se meta en el mundo es positivo para los eSports.

Hay mucho futbolista profesional muy bueno al FIFA

Tú, incluso, has podido jugar con alguno de ellos. ¿Tienen buen nivel?

Hay mucho jugador profesional muy bueno. Por ejemplo, coincidí con Azpilicueta y la verdad que jugaba muy bien. Y luego hay jugadores como Diogo Jota, del Liverpool, que en FUT Champions hacen 30-0. Incluso, hay un futbolista brasileño que se pasó a ser jugador competitivo y ha clasificado a algún torneo internacional.

¿Se nota responsabilidad por el apoyo de las nuevas generaciones?

Yo recién empiezo, llevo dos años en esto. Es verdad que cuando juego torneo, lo haga bien o mal, sí que recibo mensajes. El año pasado, a principios del FIFA 20, tuvimos un torneo en Bilbao. Jugué en el stage y al marcharme, que iba con unos amigos, había chavalines que me pedían fotos y para mí era raro. A ellos les gusta y yo, encantado.

Cuando veo a DjMaRiiO o Ibai (Llanos), que tienen tanta gente detrás, no me veo nunca en sus números. Soy bastante tímido y lo vería raro para mí.

Cuando lleguen Real Madrid y Barça a los eSports, ¿les querréis meter más caña por ser los grandes y llegar los últimos?

Son más las ganas que uno tiene de que un equipo así venga porque son los que más impacto tienen, a los que más siguen y más van a hacer crecer esto de los eSports. Son seguidos en todo el mundo y son marcas demasiado grandes que no se pueden igualar. Además, ellos querrán tener lo mejor posible en sus equipos y eso hará que sea más difícil todo y te hará exigirte más a uno mismo.

Por último, ¿qué mensaje quieres mandar a tus seguidores y también a aquellos que no te conocen tanto de cara al resto de temporada? ¿Qué podemos esperar de Cone en la eLaLiga?

Decirle a la gente que yo voy a seguir haciendo como hasta ahora. Voy a seguir trabajando. Los resultados son fruto del trabajo y, aunque a veces van las cosas mal, el camino que estoy siguiendo es el correcto. Que confíen y apoyen todo lo que puedan, que yo voy a intentar dar lo máximo para dar esos resultados.

