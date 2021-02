El meme del Tottenham con Mourinho y ARKADIA que revoluciona las redes: Reguilón no daba crédito

La comunidad gamer de habla hispana tiene desde este martes su nueva 'serie' que lo va a petar en Twitch: ARKADIA. El videojuego ARK: Survival Evolved recoge el testigo del Rust y la serie EGOLAND, en la que decenas de los youtubers, streamers y hasta influencers más conocidos de España e, incluso, Sudamérica se reunieron en un mismo servidor para hacer las delicias de sus millones de seguidores.

Sin embargo, EGOLAND acabó de la peor manera. Varios frentes abiertos entre los propios streamers, alguna que otra escena desagaradable y mucha tensión que hicieron que el server cayera por su propio peso. Ahora nace ARKADIA, que arrancará bajo la premisa de llevar un ambiente más amable que permita a todos los participantes (y por ende a sus viewers) disfrutar de la experiencia.

Lo que antes parecía estar dedicado a un sector muy reducido va creciendo en audiencia. EGOLAND, ARKADIA y demás ya no términos completamente desconocidos para muchos que hasta hace no mucho ni siquiera conocían a Rubius, TheGrefg, Ibai Llanos, etc. Y el inicio de esta nueva serie ha llegado hasta un club como el Tottenham Hotspur, que ha hecho un meme desde su cuenta de Twitter en español.

El meme representa el final de EGOLAND y el 'nacimiento' de ARKADIA. La imagen que se utiliza para ambos es la figura de José Mourinho, técnico del primer equipo spur, pero con claras diferencias. El primer Mou, el de EGOLAND, está enfadado o indignado, tal y como acabó la comunidad gamer con el server. El segundo Mou, el de ARKADIA, irradia felicidad por lo que se quiere representar con la serie de ARK.

Que la cuenta de un club como el Tottenham haya colgado ese meme ha provocado la reacción de varios youtubers/streamers españoles y hasta la de su futbolista Sergio Reguilón, que está muy metido en el 'mundillo' de los videojuegos y los streams. El canterano del Real Madrid no daba crédito al ver el tuit publicado por el community manager de la cuenta del club londinense.

No ha sido el único, ya que también han reaccionado youtubers como Papi Gavi, Luzu o Paula Gonu, a los que se verá desde este martes en la serie de ARKADIA.

Ajajajajajajaa pero qué es estoooo — Sergio Reguilón (@sergio_regui) February 9, 2021

Pero que.... — LuzuGames (@LuzuGames) February 9, 2021

Xdddd — Paula Gonu (@paulagonu) February 9, 2021

[Más información: Manuel, el infiel de 'La Isla de las Tentaciones' que jugó en el Real Madrid]