La provocación de Toni Freixa: "Del Real Madrid envidio su 'suerte' con los arbitrajes"

Toni Freixa es uno de los tres candidatos a la presidencia del Barcelona. Este ha martes ha hablado en la radio, en Radio MARCA y RNE, y ha dado las claves de su propuesta y lo que promete que se encontrará el socio si le votan a él para salir elegido. Como acosumbra, no se ha mordido la lengua y hasta ha lanzado un 'dardo' al eterno rival: "Del Real Madrid envidio su 'suerte' con los arbitrajes", ha dicho al comparar un club y otro.

Freixa habló de la crisis del Barça: "La situación viene motivada por una serie de circunstancias y se debe resolver con profesionales expertos que trabajarán para ajustar el volumen de ingresos y para buscar fórmulas para reestructurar la deuda", dijo.

Y mira con optimismo al futuro: "El Barça es el club europeo que más recursos genera. Yo no soy catastrofista, la entidad ya ha salido de situaciones difíciles. La fortaleza del club es inmensa y es imposible acabar con el Barça. Son 121 años de historia. Tenemos muchas cosas, no necesitamos a ningún salvador, pero hay una pandemia y hay unas necesidades que hay que abordar, también provocadas por una mala gestión deportiva: ciertos contratos... pero el Barça es imparable".

Toni Freixa, llegando a las oficinas del Camp Nou EFE

También tiene claro que el Barça no será una Sociedad Anónima: "Innegociable, total y absolutamente", dijo con rotundidad. "No emitiremos bonos ni nos endeudaremos más. Estamos en contra. Y tampoco el socio pagará la fiesta: no subiremos la cuota... No hace falta ser Sociedad Anónima para ser competitivos. Así somos independientes de intereses externos", añadió.

El Espai Barça

Sobre el Espai Barça, el proyecto de remodelación del Camp Nou, dijo lo siguiente: "Llevamos 9 años en este proyecto. Se ha hecho mucho trabajo. Me hace gracia quienes se lo están planteando. No hay excusas, hay que comenzar las obras en cuanto tengamos las licencias, que llegarán antes del verano. Hay que transmitir al socio el mensaje de que al final de la temporada 24-25 tendremos un estadio nuevo".

Messi

Freixa todavía no quiere dar por perdido a Messi: "Es el mejor de la historia del fútbol y quiere al Barça y Cataluña. Hay que intentar que esta historia continúe. Ojalá demos una gran noticia cuando lleguemos al club. Lo veo feliz, disfrutando, rindiendo bien... Creemos que continuará. Mi relación con él y su familia es buena, pero con la distancia y respeto necesario de los momentos concretos. Creo que no se irá nunca del Barça, su historia no puede tener un final porque es eterna. Sabremos encontrar la fórmula para que todos salgamos ganando".

Por último, dejó cuál es su objetivo principal como presidente si acaba siendo elegido: "Ganar siete Champions en una temporada, incluida la del femenino. Y acabar mi mandato y sentarme en mi localidad con total normalidad, ejerciendo de socio de nuevo".

[Más información: Las alabanzas de Piqué a la gestión de Florentino Pérez y el palo a Bartomeu]