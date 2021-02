Pochettino: "El PSG no ha faltado el respeto al Barça por Messi"

France Football añadía más pólvora a la guerra entre el PSG y el Barça por Leo Messi. En EL ESPAÑOL explicábamos la semana pasada el plan del equipo parisino para poder ofrecerle al argentino el contrato que desea, pero la publicación francesa ha ido más allá vistiendo al capitán culé con la camiseta de los capitalinos. Esto ha sentado muy mal en la Ciudad Condal y acusan de provocación y de buscar incendiar el partido de la Champions League que se juega en una semana.

Mauricio Pochettino ha salido este martes a rueda de prensa a poner los puntos sbre las íes. "Estamos hablando de una revista que no tiene nada que ver con el PSG. Cuando un jugador habla lo hace desde el compañerismo, la emoción y el cariño. Aquí no hay ningún tipo de situación controvertida que se haya planteado desde el club", ha defendido el técnico argentino, después de que desde la prensa catalana se haya apuntado a un asedio.

El entrenador cree que es una situación más en el mundo del fútbol. "En ningún momento se ha faltado el respeto se ha hecho algo que vaya en contra de una situación correcta. Entemdemos que los jugadores pueden decir lo que quieran, pueden hablar de compañeros de otros equipos. Aquí tenemos un respeto total por todos los clubes", apuntó un Pochettino que quiere calmar las aguas y defender las formas de su club.

El enfado del Barça es monumental, aunque muchos opinan que tan solo están probando de su propia medicina. Y es que en los últimos años, los movimientos del club catalán en el mercado han dejado mucho que desear en cuanto a 'fair play'. Son varios clubes los que han acabado molestos por las estrategias de la directiva de Josep Maria Bartomeu, entre ellos un PSG que ahora parece volver a tomarse la revancha. Hasta en diez ocasiones han filtrado información y presionado desde el club a otros jugadores para que acabasen vistiendo la camiseta azulgrana.

Hasta en Lyon

Este problema llegó hasta el Olympique de Lyon, que acusaba al Barça de hacer exactamente lo mismo con Memphis Depay por medio de su entrenador, Rudy Garcia en una entrevista en BeIN Sports: "He leído que Ronald Koeman estaba un poco ofendido de que el PSG hablara de Leo Messi antes de la eliminatoria de la Champions entre el PSG y el Barcelona. No tuvo timidez para hablar de Memphis Depay incluso después del mercado de fichajes. A eso le llamo yo regar sobre mojado".

El técnico del Lyon se refería a unas declaraciones de Koeman sobre su jugador en el medio Rotterdam AD: "Lo intentaré, porque me gusta tenerlo allí. Pero no puedo estimar ahora cuál es la situación financiera del club en enero. Habrá que esperar a verlo. Yo no tengo ese papel, depende del club. Para mí, por tanto, es solo cuestión de esperar. Queríamos a Memphis porque es un gran jugador y porque tiene cualidades que, en mi opinión, nos faltan: especialmente profundidad en el juego de ataque".

[Más información: El cabreo de Koeman con la portada de France Football sobre Messi]