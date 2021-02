El 'zasca del Lyon a Koeman por Messi y el PSG: "No tuvo timidez para hablar de Memphis Depay"

El interés del PSG en Leo Messi no ha caído bien en la Ciudad Condal. Desde el Barcelona se han mandado varios mensajes criticando que en el club francés estén hablando abiertamente de la posibilidad de que el '10' azulgrana acabe recalando en el Parque de los Príncipes.

Una situación que está dando mucho de qué hablar. El último en referirse a ello ha sido Rudi García, entrenador del Olympique de Lyon. Durante una entrevista con beIN Sports, el técnico no acaba de entender por qué Ronald Koeman está tan mosqueado por la postura del PSG, cuando él mismo hizo no hace tanto lo mismo con Memphis Depay.

En declaraciones para Rotterdam AD, Koeman aseguró que le gustaría tener a Depay en el Barça. De hecho, aseguró que irían a por él en el mercado de fichajes de invierno si fuese posible, cosa que, finalmente, ha sido inviable por la delicada situación económica en la que se encuentra el Barcelona.

"Lo intentaré, porque me gusta tenerlo allí. Pero no puedo estimar ahora cuál es la situación financiera del club en enero. Habrá que esperar a verlo. Yo no tengo ese papel, depende del club. Para mí, por tanto, es solo cuestión de esperar. Queríamos a Memphis porque es un gran jugador y porque tiene cualidades que, en mi opinión, nos faltan: especialmente profundidad en el juego de ataque", afirmó el neerlandés.

Toque a Koeman

Ahora le ha tocado hablar a Rudi García: "He leído que Ronald Koeman estaba un poco ofendido de que el PSG hablara de Leo Messi antes de la eliminatoria de la Champions entre el PSG y el Barcelona. No tuvo timidez para hablar de Memphis Depay incluso después del mercado de fichajes. A eso le llamo yo regar sobre mojado".

No es la primera vez que el entrenador del Olympique de Lyon habla de Koeman, ya lo hizo el pasado mes de noviembre, cuando formuló una particular petición a los medios de comunicación: "Recordadme que ponga la zancadilla a Koeman; mis tacos de 18 cm. están en mis botas. Aún no es el caso, pero cuando lo sea lo haré".

El Barça tuvo a Memphis Depay como su objetivo número uno en el mercado de fichajes del periodo estival, pero no pudo ser y el jugador se acabó quedando en Lyon. Desde entonces se ha seguido especulando con su llegada y Koeman no se ha escondido del gran interés. Pero lo que él ha hecho con el Olympique parece no recordarlo ahora que el PSG hace lo mismo con Leo Messi.

