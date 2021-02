Pochettino: "¿Messi? Debemos tener respeto por el Barcelona"

Los mensajes que desde París se han ido enviando a Leo Messi no han gustado al Barcelona. Mauricio Pochettino ha querido romper una lanza por la paz y ha asegurado que deben tener respeto al resto de equipos. Esto antes de que este domingo el PSG se enfrente al Olympique de Marsella en el clásico del fútbol francés.

Antes de este importante encuentro para los parisinos, que se encuentran terceros en la tabla de la Ligue-1 a cuatro puntos del Olympique de Lyon -aunque estos con un partido más-, el técnico argentino fue preguntado por Messi: "Tenemos mucho respeto por todos nuestros adversarios de otros equipos. Debemos tener respeto por el Barcelona, estamos centrados ahora en la Ligue-1".

La tensión por estos guiños ha ido en aumento desde que Di María afirmase que había "muchas posibilidades de que Messi acabe en el PSG". Koeman fue entonces el encargado de criticar la actuación del Paris Saint-Germain al considerar que se está faltando el respeto al Barcelona.

Messi, con la camiseta negra, da indicaciones a sus compañeros Reuters

"Me parece una falta de respeto. Alguien se puede equivocar en decir una cosa así. Sobre todo por no calentar más el partido de Champions. No es justo, no creo que sea respetuoso hacia el Barça hablar así de un jugador que es nuestro, tanta gente del PSG. Hablan mucho de Leo, que juega para el Barça. Además, que tenemos una eliminatoria contra ellos", explicó el holandés ante los medios.

Duelo ante el Marsella

Además de sobre Leo Messi, Mauricio Pochettino también se ha referido a otros jugadores de su plantilla en rueda de prensa. En cuanto a Neymar, el entrenador argentino no pudo confirmar la presencia del extremo en el clásico que se disputa en Marsella: "Mañana decidiremos por Neymar, espero que se recupere bien". El brasileño ha sufrido una gastroenteritis que le ha impedido entrenar con normalidad.

Al que sí ha descartado el técnico del PSG es a Keylor Navas, quien pese a que mejora todavía no está listo para volver después de haberse lesionado hace dos semanas: "Keylor va poco a poco mejor. Está bien. No estará mañana en el partido contra el Marsella, pero veremos si puede estar en el partido de Copa de Francia o contra el Niza la próxima semana". El que no se perderá el partido es Kylian Mbappé, quien continúa siendo protagonista de la actualidad por las dudas sobre su renovación con el conjunto francés o su fichaje por el Real Madrid.

