Di María provoca al Barça en pleno pique y manda otro guiño a Messi

El enfado en el Barcelona con el PSG va cada vez a más. Los constantes mensajes para Leo Messi han hecho estallar a todo el entorno culé, que ve como su gran estrella se va acercando al equipo del Parque de los Príncipes. Unas declaraciones de Ángel di María de este miércoles volvieron a caer como una bomba en Can Barça, pero el argentino prefiere seguir con su particular campaña para convencer a su compatriota.

"Sí, sí, eso espero", decía Di María ayer sobre el posible fichaje de Messi por el PSG. Y era más revelador aún: "Hay muchas posibilidades. Tenemos que estar tranquilos y las cosas se desarrollarán", añadía. Sus palabras no tardaron en llegar al Barça y Koeman estallaba en rueda de prensa tras ganar con su equipo en Copa del Rey. Horas después, Di María vuelve a la carga con un sutil guiño.

Solo ha bastado un simple empjo para que la mecha prenda otra vez. En una publicación de Instagram se preguntaba a los seguidores si les gustaría ver a Messi en el PSG junto a Di María. El exfutbolista del Real Madrid y Manchester United, entre otros equipos, se sumó a la votación y puso su granito de arena: unas manos rezando pidiendo que se cumpla su deseo.

El guiño de Di María a Messi

Di María sigue con sus mensajes para Messi, algo que ha dejado de hacer Mauricio Pochettino viendo la polémica: "No voy a hablar ni tampoco comentar lo que dicen mis jugadores. Ya saben que mis palabras se malinterpretan y luego llegan a otro país de una forma que a lo mejor se toman en un mal camino. Tengo que estar enfocado en tratar de mejorar a este equipo y lograr los objetivos", decía en su rueda de prensa más reciente.

Y es que los ánimos en la Ciudad Condal están encendidos con este tema. Koeman se lo ha tomado a mal y cree que los mensjaes del PSG también tienen que ver con la eliminatoria que ambos equipos deben afrontar en octavos de la Champions League.

"Me parece una falta de respeto. Alguien se puede equivocar en decir una cosa así. Sobre todo por no calentar más el partido de Champions. No es justo, no creo que sea respetuoso hacia el Barça hablar así de un jugador que es nuestro, tanta gente del PSG. Hablan mucho de Leo, que juega para el Barça. Además, que tenemos una eliminatoria contra ellos", dijo en su respectiva rueda de prensa este miércoles.

