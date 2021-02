El cabreo de Koeman con la portada de France Football sobre Messi

La portada de France Football que vuelve a vincular a Leo Messi con el PSG ha sido tema de conversación durante la rueda de prensa de Ronald Koeman. El Barça juega este miércoles la ida de las semifinales de la Copa del Rey frente al Sevilla y el neerlandés quiere centrar todas sus fuerzas en este partido. Pero las distracciones desde diferentes puntos con el futuro del argentino están en el aire. El técnico culé ha querido mandar un mensaje a todos los que generan estas informaciones.

"No sé porqué lo hacen. Si ellos quieren hablar sobre Leo y su futuro que hablen. Al entrenador del Lyon le gusta mucho la prensa, para mí no es importante. Lo que tenemos que hacer nosotros es preparar el partido de Sevilla y Alavés y el martes jugamos Champions contra el PSG y ya veremos", espetó un Koeman visiblemente enfadado. No quieren que lancen rumores sobre su jugador estrella y quiere protegerle hasta que tome la decisión de renovar o salir del club.

Además, el neerlandés también se puso melancólico cuando le preguntaron por la cuestión sobre la que se sentía más orgulloso. "Puede ser que en esta temporada haya habido muchas cosas y se puede aprender mucho de esta temporada como entrenador, aunque ya soy mayorcito. Hemos cambiado cosas en el equipo y en el club y hemos hecho un buen camino", argumento un Koeman que cree que su trabajo está siendo muy bueno.

Su defensa acérrima hacia Messi se completó explicando que es el mejor de la historia, al hilo del séptimo anillo de Tom Brady en la pasada Super Bowl. "Siempre es difíicil porque son distintas épocas, pero lo que ha hecho Messi es algo increíble. El número de goles y títulos con el Barça. No vi la Super Bowl pero Messi es el mejor del mundo, es difícil compararlo con Cruyff y Pelé, pero lo que he visto de Messi es algo especial", alegó el entrenador azulgrana.

Araujo y los centrales

Koeman no descartó que Araujo pueda llegar a la Champions League a pesar de los malos presagios que llegaron tras conocer el alcance de su lesión este lunes. "Tenemos que esperar para ver cómo evoluciona de su lesión. No ponemos fecha. Cogeremos a los más frescos y viviremos partido a partido", expuso el neerlandés que echó un capote a su sustituto, Samuel Umtiti, diciendo que "ha demostrado su calidad como central en los partidos que ha jugado".

No parece apostar por colocar a De Jong en esta posición: "Si ponemos a Frenkie como central nos falta algo en el medio campo, pero hay que decidirlo respecto al contrario. Si podemos utilizaremos a un central que está acostumbrado a jugar ahí". Además, el club anunció las bajas de Dest, Pjanic y Braithwaite, sobre los que dijo que "no están bien físicamente". Después de la victoria sufrida ante el Betis, los azulgranas quieren dar un gran paso para meterse en una nueva final.

