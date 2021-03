Ronaldinho, ¿cómo gana dinero para sus fiestas?: sus negocios millonarios tras salir de la cárcel

Esta semana se han conocido malas noticias acerca de Ronaldinho. Desde su entorno han dado la alerta sobre su aumento de consumo de alcohol tras la muerte de su mayor apoyo, su madre. El brasileño, que pasa por su peor momento en lo anímico, ha sufrido un nuevo varapalo tras haber pasado por la cárcel de Paraguay en 2020.

Ronaldinho no es el mismo sin el fútbol y tampoco sin su madre, Miguelina. Ella murió el pasado 20 de febrero, hace un mes, y desde entonces el exfutbolista no ha dejado de compartir contenido de ella en sus redes sociales. Su dolor le ha llevado a consumir más alcohol: "No es de ahora, pero notamos que se hizo más intenso después de la muerte de su madre", decía esta semana una persona cercana a Ronnie.

La vida de Ronaldinho, actualmente, se resume así: "Todos los días en una fiesta. Ronaldinho comienza a beber por la mañana, vodka, whisky, ginebra, y solo deja de tomar a la mañana siguiente". Preocupa su estado y muchos se preguntan de dónde saca el dinero si hasta hace no mucho solo era noticia por sus problemas económicos y su paso por la cárcel fue fatal.

Ronaldinho, tras la muerte de su madre

Y es que a Ronaldinho no le falta de nada: "Vive en una fortaleza con todo lo que necesita. Tiene un corazón inmenso y se esfuerza por ser generoso con sus amigos, pero no todos son reales y no ven que se está haciendo mucho daño a sí mismo", decía el mismo miembro del entorno de Ronnie que relata su exceso de fiesta, alcohol y malas compañías.

Ronaldinho, tras volver a gozar de libertad, dio un giro a su vida para aprovechar su imagen y volver a ser una máquina de hacer dinero. Y eso que antes había perdido mucho y tuvo que pagar 190.000 dólares por su libertad y la de su hermano y otros 110.000 en cuestión de fianza como reparación al daño social causado.

Sigue siendo un reclamo

En agosto de 2020 salió de la cárcel y desde entonces ha encontrado varias fuentes económicas que le permiten vivir hoy día sin preocupaciones en lo económico. Al poco de abandonar su arresto, Ronaldinho fue contratado por la empresa de seguros Minas Gerais para ser imagen de las obras del estadio del Atlético Mineiro, en Belo Horizonte, club con el que ganó la Libertadores en 2013.

Ronaldinho, como reclamo publicitario, no parece haberse debilitado por su paso por la cárcel. Entre otras campañas publicitarias, el ex de Barça, Milan o PSG fue imagen de Buser, una aplicación de viajes con la que protagonizó un anuncio dentro de un autobús rodeado de mujeres. También firmó con la plataforma FMS, red social dirigida a futbolistas jóvenes, como embajador oficial.

Además, fue también escogido por Betcris, un sitio web de apuestas deportivas, para ser también su imagen y ha estado en otras campañas de sitios similares, como MyBet88.

Los negocios de Ronnie

El imperio de Ronaldinho no tiene como base sus acciones publicitarias, ya que el brasileño también tiene varios negocios en pie con su nombre. Uno de los últimos es un estudio de música, aunque ahí no acaba su vinculación con ese sector ya que apareció en un videoclip de trap (Tropa do Bruxo) que estuvo rodeado de polémica sexista, la cual no evitó que fuera un éxito en las plataformas.

También tiene presencia en el mundo de los videojuegos, de los eSports, apareciendo en los principales juegos de fútbol (FIFA y Pro Evolution Soccer) y siendo dueño de su propio club, el R10 Team. Por otro lado, lanzó su marca de ginebra, R-ONE, que ha sido todo un éxito, y su primera línea de bebidas, Vino de Campeones.

El último proyecto relacionado con él es una película sobre su vida, desde sus triunfos hasta los excesos. Todavía no hay fecha de lanzamiento a causa de la pandemia, pero se espera para este año. El dinero vuelve a sonreír a Ronaldinho en el momento en el que justo parece haber perdido su eterna sonrisa tras la pérdida de su madre.

