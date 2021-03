Haaland, en mitad de un problema entre Alemania y Noruega por la Covid-19

Erling Braut Haaland está en problemas. El jugador del Borussia Dortmund, una de las sensaciones del fútbol europeo y uno de los máximos goleadores del momento, se está viendo envuelto en un conflicto diplomático y deportivo entre sus dos países, Alemania, lugar en el que reside habitualmente y donde juega, y Noruega, país al que pertenece por nacimiento y que le reclama para jugar con la selección nacional.

Todos estos problemas están provocados y acentuados por las muchas restricciones que se están llevando a cabo en Europa a causa de la pandemia y que están afectando a algunos jugadores, los cuales tienen dificultades para acudir junto al resto de sus compañeros para la disputa de sus compromisos internacionales.

Este es el caso de Haaland, quien ha sido llamado por Noruega para los partidos del combinado nórdico. Sin embargo, el primero de ellos es contra Gibraltar y se jugará en el Peñón, territorio británico, por lo que podría suponer un importante problema para el Borussia Dortmund cuando el jugador regrese.

Erling Haaland celebra con Martin Odegaard su gol con la selección de Noruega EFE

Este partido de las eliminatorias para la Clasificación al Mundial de Catar 2022 podría provocar que cuando Haaland volviera su concentración con Noruega, tuviera que pasar un periodo de cuarentena, algo a lo que obligan las autoridades alemanas a todas las personas que han pisado o que proceden de suelo británico. Cosas de los tiempos de la Covid-19.

De esta forma, la directiva del Borussia Dortmund no está dispuesta a perder a Haaland después durante dos semanas y por eso se han mostrado inflexibles ante la posibilidad de que el delantero viaje para la disputa de este encuentro. Sin embargo, este problema podría hacerse mucho más grande e involucrar al global del país alemán, lo que podría ofrecer una salvación para Haaland y Noruega si todo se relaja.

Alemania tiene que decidir

La situación actual es que Alemania tiene que disputar un partido también contra Islandia y varios jugadores del equipo alemán tienen que llegar procedentes de las islas británicas. Es el caso por ejemplo de uno de los jugadores más en forma del fútbol inglés, Gundogan, quien se ha convertido en uno de los líderes del Manchester City de Pep Guardiola gracias a su sorprendente olfato goleador.

Erling Haaland celebra un gol con la selección de Noruega EFE

Alemania todavía no se ha pronunciado acerca de la decisión que va a tomar con este tipo de jugadores, por lo que Noruega no pierde la esperanza de poder resolver este conflicto a tres bandas. En estos momentos están muy pendientes de lo que ocurra con su delantero, que deberá acudir a la concentración del equipo nórdico en España. La selección noruega ha elegido la ciudad de Marbella y sus lujosas instalaciones para alojarse y ejercitarse. Sin embargo, el Reino Unido también pone sus propios problemas al no aceptar de buen grado la entrada en su territorio de ciudadanos residentes en Alemania.

De momento, Noruega no quiere forzar su maquinaria y podría terminar aceptando que Haaland no estuviera disponible para su primer partido contra Gibraltar, una selección a priori de un nivel muy inferior y que haría que la presencia de Haaland no fuera imprescindible. Sí lo será para el segundo partido contra Turquía que se disputará en Málaga. De momento, Haaland y Noruega se mantienen a la espera de que se resuelvan los nuevos problemas que el coronavirus le ocasiona el fútbol.

[Más información: El Borussia Dortmund prohíbe a Jadon Sancho jugar con la selección inglesa por la Covid-19]