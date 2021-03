La censura del PSG a su plantilla: prohibido hablar más del futuro de Messi

El PSG guardará silencio sobre Leo Messi. Al menos esas son las instrucciones que se han trasladado desde la cúpula de la entidad francesa al resto de sus jugadores. El conjunto galo, uno de los mejor posicionados para hacerse con el argentino, no quiere aumentar la tensión con el Barcelona y ya ha pedido a la plantilla del primer equipo que no vuelva a realizar comentarios al respecto.

Esta censura la ha desvelado Leandro Paredes, jugador argentino del PSG y amigo de Leo Messi por su relación en la Selección. "Me han pedido que no hable más sobre el tema", ha reconocido el jugador en una entrevista para el Journal Du Dimanche. "A la gente no le gustó mi posición", ha declarado, y algunos lo vieron "como una falta de respeto".

Paredes, que ha aclarado que no era su intención, se ha despedido de hablar sobre Messi dejando su futuro en el aire. "A Messi le toca decidir tranquilamente a final de temporada lo que quiere hacer con su futuro". Y así será. Sus palabras indicando que el fichaje de su compatriota por el PSG sería una buena noticia y demás declaraciones no podrán volver a producirse en los próximos meses. Ni de Paredes ni de otros como Di María, a quien se ha vinculado con el posible fichaje.

"Solo dependerá de él, de sus decisiones. El PSG está intentando convencerle", reconoció Paredes el pasado mes de enero en una revelación que supuso todo un terremoto. "Tener un entrenador de la misma nacionalidad, ayuda", incidió a principios de año el defensa del PSG. Una postura que pudo servir para meter presión pública y que formaron parte de ese ambiente de crispación con el que quiere acabar Joan Laporta.

Leo Messi se lamenta después de fallar una ocasión Reuters

Porque, pese a la censura actual sobre Paredes, fue Leonardo, director deportivo de la entidad francesa, el que se metió de lleno en la operación del argentino. El dirigente aseguró que estaban "sentados en la gran mesa de los que están siguiendo de cerca el caso" y que su "silla" estaba "reservada" para Messi en función de lo que sucediera.

Laporta pone fin

El nuevo presidente del Barcelona, que tomará posesión en los próximos días como máximo mandatario de la entidad, se mostró muy molesto con las declaraciones que se estaban produciendo en el entorno del PSG. Messi no ha roto su silencio y el Barcelona quiere convencerle, por lo que todo este tipo de campañas, y más cuando todavía se estaba disputando la eliminatoria de Champions, podían desestabilizar a los de Koeman.

Laporta viajó a París e intentó defender la pertenencia de Messi al Barcelona y, según indicaron desde el PSG, la cosa parece haberse zanjado. "Cada uno está en su papel" y Laporta "tuvo su respuesta", confirmó Leonardo recientemente tras el encuentro entre las partes en el Parque de los Príncipes.

Messi romperá su silencio a final de temporada, el Barcelona de Laporta intentará convencerle antes de que acabe el curso deportivo y el resto de interesados seguirán apretando para presentar al delantero un proyecto que le guste.

