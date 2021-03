El Sevilla frena su caída libre y gana el derbi sufriendo ante el Betis

El Sevilla se llevó los tres puntos ante el Betis y consiguió acabar con su crisis de resultados de las últimas semanas. El derbi se quedó en el campo local y los de Lopetegui reciben un empujón de moral en un duelo que estuvieron muy cerca de empatar ante la presión bética. [Narración y estadísticas: Sevilla 1-0 Betis].

El conjunto hispalense lo necesitaba. La caída libre que estaban sufriendo era notable. Sin frenos. Los de Lopetegui han pasado en apenas unas semanas a competir en Copa, Champions y La Liga a quedarse sin las dos primeras y rezagado en la pelea por el título de la última. La imagen no había sido nada buena y el derbi era todo un examen. Tres derrotas y un empate consecutivos que se esfumaron en el Sánchez Pizjuán.

Y eso que no fue nada fácil. El Betis apostó por una presión muy alta. Tanto que la delantera verdiblanca no dudaba en ir al área rival para impedir la salida de balón. En una de esas, de hecho, llegaría una gran ocasión para Borja Iglesias que perdonaba a pocos metros de la portería. Las ocasiones brillaban por su ausencia y, pese a la intensidad, la claridad ofensiva no estaba siendo característica fundamental del encuentro.

Fekir se tapa el rostro con la camiseta La Liga

Sin embargo, en esa batalla de escasa claridad, fue Jesús Navas quien logró arrojar algo de luz. Un rayo perfecto. Una acción determinante. Un simple pase largo que acabaría valiendo tres puntos, un derbi y todo un bofetón a la crisis que zarandeaba al Sevilla. El veterano puso un balón de varios metros y En-Nesyri, a la contra, consiguió regatear a Robles y adelantó a los suyos antes de la media hora. Le bastaba y le sobraba al Sevilla. Tanto como para acabar la primera mitad sin apenas altibajos tras el tanto.

La puntería bética desaparece

La segunda mitad ganó algo de velocidad paulatinamente. El Betis optó por aumentar sus llegadas en ataque y el Sevilla, sacando provecho de los huecos en defensa, pudo matar a la contra. Clave en el cambio de ritmo fue Joaquín, que entró en el 63' para revolucionar el partido.

El primer aviso bético llegaba con Borja Iglesias, que no remataba un centro de Miranda poco antes de la entrada del capitán. Y, con el Betis volcado, el Sevilla perdonaba en el 58'. La imagen del derbi era muy distinta y el espectáculo del césped se animaba. Rakitic perdonaría con un tiro cruzado en el 67' que se fue a córner y en el 70' En-Nesyri volvía a ver cómo el balón no llegaba a su objetivo.

El Betis tardó, pero a 20 para el final reaccionó. En el 72' marcaban su primer tanto, pero el evidente fuera de juego obligaba a anularlo. Joaquín, en el 74', ponía un centro con su guante que Borja Iglesias no remata. Luego sería Fekir en el 74' o incluso el propio Sevilla, que en un despeje estuvo muy cerca de anotarse en su misma portería. Los de Pellegrini creían y los de Lopetegui se echaban atrás.

Esa fue la tónica hasta en el tiempo añadido, donde Fekir se sacó un zapatazo que rozó la escuadra y que, sin embargo, solo sirvió como transición para que el colegiado pitara el final.

Sevilla 1-0 Betis

Sevilla: Bono; Jesús Navas, Koundé, Diego Carlos, Acuña; Jordán, Fernando (Gudelj, 79'); Suso (Óliver Torres, 67'), Papu Gómez (Rakitic, 67'), Ocampos (Rekik, 86'); En-Nesyri (De Jong, 86').

Betis: Joel Robles; Emerson, Mandi, Víctor Ruiz, Miranda (Álex Moreno, 78'); Guido Rodríguez (William Carvalho, 78'), Guardado (Juanmi, 64'); Ruibal (Joaquín, 64'), Canales, Fekir; Borja Iglesias.

Gol: 1-0, 27' En-Nesyri.

Árbitro: Antonio Miguel Mateu Lahoz (C. Valenciano). Amonestó a los locales Ocampos (70'), Diego Carlos (72') y Jordán (88'), y a los visitantes Canales (38'), Ruibal (47'), Álex Moreno (82'), Joaquín (85') y William Carvalho (90').

Incidencias: Partido de la vigésima séptima jornada de LaLiga Santander, disputado a puerta cerrada en el Ramón Sánchez-Pizjuán.