El vestuario del PSG pide el fichaje de Messi: "Depende de él venir, están intentando convencerle"

El futuro de Leo Messi sigue dando de qué hablar. El argentino no se ha decidido y esperará a final de temporada para confirmar dónde quiere continuar con su carrera deportiva. Sin embargo, hasta que se pronuncie públicamente, los grandes clubes van cogiendo sitio en la fila para intentar su fichaje. El PSG parece ahora la opción más factible y desde el club galo no se esconden. De hecho, ni el propio vestuario parisino ha dudado en reclamar ante los medios la llegada de Messi.

Leandro Paredes, jugador del PSG y compatriota del '10' del FC Barcelona, ha roto el silencio del vestuario galo de estos últimos días. Paredes ha sido claro en una entrevista para Corriere dello Sport donde, además de pedir que Messi se sume a la escuadra francesa, reconoce que la entidad está intentando ganarse la confianza del jugador.

Según el zaguero, tener a Messi "sería bueno" para el PSG. "Solo dependerá de él, de sus decisiones. El PSG está intentando convencerle", ha desvelado el jugador del conjunto francés. Y es que una de las claves de ver a Messi en la capital francesa es el círculo argentino que se está formando en el equipo: desde Paredes hasta el propio Pochettino. Porque, como ha indicado el central, "tener un entrenador de la misma nacionalidad, ayuda".

Esta la primera declaración que surge en el seno del vestuario parisino tras las declaraciones de Leonardo, director deportivo de la entidad. El dirigente, preguntado acerca de las opciones del PSG de fichar a Messi, reconoció que estaban atentos a la situación y que el conjunto francés estaría en esa mesa de candidatos a fichar al argentino.

Leo Messi se lamenta de una ocasión fallada, en la final de la Supercopa de España Reuters

"Estamos sentados en la gran mesa de los que están siguiendo de cerca el caso. De hecho, no, todavía no estamos sentados, pero nuestra silla está reservada por si... Cuatro meses en el fútbol son una eternidad", aseguró durante una entrevista el cargo parisino. Palabras muy diferentes a las realizadas en diciembre, cuando evitó pronunciarse: "No es el momento de hablar de fichajes".

Messi, mientras tanto, continúa centrado en el Barça a la espera de ver cómo evolucionan los diferentes frentes. Uno de ellos, el de los resultados deportivos del equipo, que recientemente perdió la Supercopa ante el Athletic. El otro, también muy importante, el del nuevo rumbo que tome el club en función de quién gane las elecciones a presidir el FC Barcelona.

¿Recambio de Mbappé?

La llegada de Leo Messi supondría decir adiós a otras estrellas. Y es que en términos económicos, principalmente de masa salarial, sería imposible para el PSG mantener en una misma delantera a Neymar, Mbappé y Leo Messi. Es por ello que el francés, tentado por el Real Madrid y sin grandes avances en su renovación, podría abandonar el PSG y dejar su hueco a Messi.

Según reconoció el propio Mbappé, ya está "reflexionando" sobre la oferta de renovación que le han realizado. En caso de quedarse, será para varias temporadas y con un contrato de larga duración. Sin embargo, tampoco dio más detalles y dejó la puerta abierta a cambiar de proyecto. El Real Madrid, atento.

