Leonardo, director deportivo del PSG: "¿Messi? No es el momento de hablar de fichajes"

El FC Barcelona no levanta cabeza. Ni dentro del campo ni fuera. La institución está hecha una ruina tal y como lo está su propio estadio al que cada día se le caen más cascotes según apunta el actual presidente de club, Carles Tusquets, la persona al frente de la Junta Gestora.

Si el Camp Nou está que se cae, el resto de cosas no están mucho peor. La situación financiera es horripilante con una deuda de cientos y cientos de millones de euros que difícilmente se podrá pagar tal y como están las cuentas en plena crisis por el coronavirus.

La situación más difícil a la que se tendrá que enfrentar el club próximamente será la renovación de Leo Messi. El argentino termina contrato y a partir del próximo 1 de enero tendrá total libertad para negociar con quien quiera. El mejor jugador de la historia del club, y su mayor agujero económico con un salario que supone una pérdida de 100 millones de euros al año, podrá llegar gratis a cualquier equipo del mundo.

Messi se duele de un golpe en su pierna izquierda Reuters

El pasado verano, Messi ya intentó irse sin coste alguno del Barça rumbo al Manchester City. La operación estuvo muy cerca de hacerse, pero finalmente, el expresidente Bartomeu se hizo fuerte y consiguió que la estrella se quedara tras obligarle a cumplir su último año de contrato. Ahora, la situación es diferente.

Ya existe un club que está trabajando y de qué manera para su fichaje. Se trata del PSG, cuya ofensiva no la lidera ningún directivo, sino que lo hace su mayor estrella sobre el césped, Neymar. El brasileño, íntimo amigo de Messi, ya aseguró hace unos días que el objetivo de ambos es jugar juntos la próxima temporada. En Barcelona, un club con el que Neymar tiene denuncias cruzadas y que está en la ruina, parece complicado. Por ello, todos los ojos apuntan hacia París.

Allí le han preguntado a su director deportivo, Leonardo, sobre la posibilidad de intentar el fichaje de Leo Messi para volver a unir a la pareja de amigos. Ese fichaje podría implicar la salida de Kylian Mbappé rumbo al Real Madrid, ya que parece que serían demasiados gallos en un mismo corral y demasiados salarios desorbitados.

Leonardo habla de Messi

Leonardo ha hablado para Canal+ Francia de la posibilidad de que Messi pueda llegar a París. En un primer momento, se ha negado a hablar del argentino al no ser jugador de su equipo: "Tenemos que respetar a Messi, al Barcelona. Messi es jugador del Barcelona. Cuando tocan a uno de nuestros jugadores, no estamos contentos, por eso no tocamos a los jugadores de los demás".

Messi y Neymar celebran el gol de penalti Foto: fcbarcelona.es

Sin embargo, Leonardo se olvida de que hace unos días Koeman sí habló sobre Neymar, del que dijo que ojalá estuviera en el Barça, donde deben estar los mejores. El holandés no valoró en ese momento que la realidad de esa unión no sería en Barcelona, sino en París, lo que implicaría la salida de Messi del club azulgrana.

Leonardo, a pesar de que en un primer momento no se ha querido mojar, más tarde ha dejado una duda en el aire. El fichaje de Messi no lo valora, solo reconoce que no sería el momento debido a que el mercado está cerrado: "Este no es el momento de hablar de eso, de hablar de la ventana de fichajes. Pensamos en nuestra temporada, en nuestros objetivos y en mantener la concentración. Tenemos los jugadores para eso, un equipo competitivo aunque rotemos a los jugadores".

El director deportivo del PSG también aprovechó para hablar sobre la situación de Kylian Mbappé, el otro gran tema que rodea la actualidad del club: "Estamos hablando, queremos seguir hablando y creo que Mbappé también quiere. Ahora es momento de tener una idea más clara sobre su futuro y hemos dado pasos hacia adelante en comparación con hace 10 días".

