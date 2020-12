Laporta: "Desde el Barça no se puede hacer política, pero sí país"

Joan Laporta presentó esta semana su candidatura a la presidencia del Barça. Un Laporta diferente. Su discurso inclusivo, sus formas, su puesta en escena, la manera de abrir la mano y de invitar a todos los sectores del barcelonismo a sumarse a su proyecto, y esa pausa en las respuestas, en las que decididamente demuestra su cambio de posición en el terreno de juego: de líbero a central.

Poco o nada tiene que ver con aquel Laporta que fue presidente del Barça entre el 2003 y el 2010 ; y menos aún con aquel Laporta 'Elefant Blau' con el que se dio a conocer en el entorno barcelonista.

Laporta ha pasado por los micrófonos de varias radios estos días y este viernes le ha tocado el turno a SER Cataluña en el programa Què t'hi jugues! Ha repasado la actualidad del club azulgrana, sobre todo el futuro de Leo Messi a quien en la Gestora del Barça abren la puerta por el tema económico.

Joan Laporta, en SER Catalunya

Además, Laporta da pistas de su candidatura: "Si soy presidente del Barça tendré máxima transparencia y contaré todos los procedimientos", promete.

Promesas electorales

"Decir un nombre es subir el precio de un jugador que quieras llevar y minimizar el jugador que ocupa su lugar en el equipo. Sería una equivocación empezar una competición para ver quién lleva a quién".

Futuro de Messi

"Les gusta hablar de lo que cuesta Messi, pero a mí me gusta hablar de lo que genera. Teniendo el mejor jugador de la historia que aún le quedan años, tenemos que intentar que se quede. Por algo hay clubes que el quieren".

Enfado de Messi

"El problema con Messi viene por culpa de una directiva que la ha engañado. El presidente del Barça tiene una palabra y la ha de cumplir".

Convencer a Leo

"El tema dinero no es lo más importante por Messi, evidentemente quiere estar valorado, pero lo que necesita es una buena propuesta y ver que tiene un equipo competitivo para seguir la historia de éxito que comenzó entre el Barça y la Champions".

El independentismo

"Desde el Barça no se puede hacer política porque creo que nos equivocaríamos, pero creo que lo que sí se puede hacer es país. Y podemos respetar todo lo que piensan los millones de barcelonistas que aman el club".

1 de octubre

"No se había de haber jugado el partido. La situación era muy complicada en las calles, con una reacción desproporcionada por parte de las autoridades. El contexto obligaba a no jugar el partido, pero no era el presidente y no conozco todas las circunstancias".

