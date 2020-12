Brutal ataque a Federer: "Es irresponsable, ha cambiado el ránking para protegerse a sí mismo"

Roger Federer es una de las personas más importantes de la historia del tenis. Seguramente, en el apartado masculino, sea el mejor jugador de la historia, al menos hasta que Rafa Nadal y Novak Djokovic le superen, aunque el suizo siempre tendrá una elegancia y una clase que difícilmente se podrá volver a ver en el circuito.

Además, Roger no solo es importante dentro de la pista, sino que también lo es fuera, ya que es, junto a Rafa Nadal, una de las voces más autorizadas dentro del núcleo de jugadores que trabajan estrechamente con la ATP. Hay que recordar que Novak Djokovic, que también formaba parte de este grupo, decidió abandonarlo para trabajar por su cuenta e iniciar la guerra en solitario.

Por su parte, Federer fue presidente del Consejo de Jugadores y, tras dejar el cargo, ha vuelto recientemente junto a Nadal para formar parte de él en un momento tan complicado como ha sido la temporada de la pandemia en la que se han tenido que tomar decisiones drásticas y duras para intentar salvar la solvencia del circuito y ayudar a los jugadores con menor ránking y que menos recursos económicos tienes.

Federer y Nadal en la presentación del torneo Laver Cup. Foto: (@LaverCup)

Sin embargo, hasta Roger Federer tiene enemigos. Se trata de la Federación Alemana de Tenis o, más concretamente, su vicepresidente, el polémico Dirk Hordorff. Este directivo del tenis alemán con gran afición por la polémica ha sido el encargado de realizar un duro ataque sobre la figura de uno de los jugadores más respetado del ránking.

El ataque de Hordorff

El tema en cuestión ha sido la decisión que se tomó de congelar los puntos de todos los jugadores desde el mes de marzo, cuando se paró la competición por el estallido de la pandemia. El objetivo era que los jugadores pudieran decidir si acudir o no a los torneos en función de sus propias convicciones, sin presiones, ya que no perderían los puntos. Además, era una medida para no forzar a los jugadores con menor ránking a jugar en torneos más modestos donde las medidas sanitarias podían ser más deficientes.

Al final, lo que proponía esta medida era no perder los puntos cosechados hasta marzo y añadir aquellos que se fueran sumando en los torneos posteriores, de manera que fuera más fácil no perder puestos en el ránking. Sin embargo, eso no ha gustado a Dirk Hordorff, que ha visto en Federer a la figura más interesada en promover esto.

"Federer cambió el ránking para protegerse a sí mismo. Es irresponsable y desde mi punto de vista incorrecto. Toma ventaja de su posición en el Consejo de Jugadores. Si no hubiera habido ese cambio, estaría fuera de los 50 primeros". Roger era cuarto antes del estallido de la pandemia y, a pesar de no haber vuelto a jugar desde el Abierto de Australia por lesión, solo ha perdido un puesto, habiendo terminado el año en quinta posición.

Roger Federer REUTERS

Esta congelación de puntos durará hasta el próximo mes de marzo, ya que fue aprobada por un año, lo que provocará que ningún jugador tenga que defender puntos hasta entonces. El mayor beneficiado será Novak Djokovic, que no tendrá que preocuparse por los 600 puntos conquistado en la ATP Cup, los 2.000 como ganador del Abierto de Australia y los 500 del torneo de Dubái. De esta forma, podría llegar al mes de marzo con la garantía de superar al propio Federer como el jugador con más semanas de número 1 de la historia, superando la mítica cifra de 310 de Roger.

Los planes de Federer

La intención de Federer, que sigue de baja por su doble operación de rodilla y que tiene previsto regresar en fechas cercanas a la gira australiana para competir por el primer grande del año, será apurar sus opciones en este 2021 que podría ser la última temporada de su carrera. Wimbledon y los Juegos Olímpicos de Tokio, marcados en rojo por su patrocinador Uniqlo, son sus grandes objetivos.

Fue precisamente la del torneo inglés la última polémica del azote de Roger Federer, Dirk Hordorff, ya que filtró que en este 2020 se suspendería el torneo mucho antes de que la organización del All England Club hiciese pública la noticia. Así es este directivo alemán, acostumbrado a vivir entre ruido.

