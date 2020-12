Rafa Nadal le dedica la Gran Cruz de la Orden del Dos de Mayo a las víctimas de la pandemia

Rafa Nadal ha recibido la condecoración de la Gran Cruz de la Orden del Dos de Mayo como homenaje y premio a toda su carrera deportista en la cual se ha convertido en uno de los mejores jugadores de la historia del tenis y en el mejor deportista de toda la historia de España gracias a sus logros. Rafa recibe este premio tras coronarse por decimotercera vez campeón de Roland Garros hace tan solo unas semanas.

Nadal ha querido dedicarle este premio a todas las víctimas de la pandemia y a sus familias, así como a los sanitarios y fuerzas y cuerpos de seguridad del estado: "Me gustaría mandar un mensaje de ánimo a las familias que han perdido a un ser querido. También a todo el personal sanitario y, junto con ellos, a los cuerpos de seguridad del Estado".

El de Manacor ha tenido otro bonito gesto, uno más en su carrera deportiva, acordándose de los que más han sufrido en estos duros meses de pandemia. A pesar de que se trata de un logro más en su carrera deportiva que engrandece su leyenda, Rafa no ha perdido nunca la perspectiva del éxito y ha seguido compitiendo por todas las pistas del mundo con los pies en el suelo y con la máxima humildad, incluso cuando no gana, como sucedió en la última Copa de Maestros donde cayó derrotado en semifinales ante Medvedev.

"Quiero empezar mi intervención recordando a todas las víctimas de esta terrible pandemia que estamos viviendo y a todas sus familias. No exagero cuando a todos nos afecta, pero especialmente me gustaría mandar un mensaje ánimo a las familias que han perdido a algún ser querido. Me gustaría también dedicar unas palabras a todo el personal sanitario y particularmente al de Madrid, que fue el más castigado en la primera ola. Junto con ellos un reconocimiento para los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado. A todos ellos, gracias".

Nadal recibe la Gran Cruz de la Orden del Dos de Mayo

Con este sentido mensaje y homenaje comenzaba Nadal su intervención, dedicando a todos ellos su premio y mandando también una proclama de esperanza nacional, poniendo en valor la capacidad de un país que siempre ha salido hacia delante y que, como afirma el tenista, lo volverá a hacer.

Agradecido a Madrid

Rafa también quiso agradecer a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y a todos los miembros del consejo el premio recibido: "Para mí es todo un honor recibir este premio. Me faltan palabras de agradecimiento. Quiero compartirlo con todos los ciudadanos de la comunidad. Me siento muy cercano a Madrid, siempre recibo un cariño especial. He vivido momentos muy buenos aquí, tanto deportiva como profesionalmente. En Madrid se apoya todo el deporte. Todos le debemos mucho a la Comunidad de Madrid".

Nadal se mostró emocionado y agradecido a la Comunidad de Madrid, una tierra donde también ha salido campeón y ha competido por grandes conquistas como son el Master 1000 de la capital de España o la Copa Davis. Rafa, como en casi todos los rincones del mundo, ha tenido grandes éxitos en una ciudad en la que se siente como en casa y en la que siempre es bien recibido.

Por último, el campeón de 20 Grand Slams quiso finalizar este bonito día de homenaje a su figura y que él ha querido entregar a todos los que han sufrido y han luchado en primera línea contra la pandemia con un mensaje de esperanza. Rafa espera que todo vuelva a la normalidad muy pronto y que esta situación se pueda superar para que la ciudadanía vuelva a celebrar todo aquello que antes se podía y que ahora que hay que hacer con más cuidado que nunca.

"Para terminar, espero que esta situación que estamos viviendo pronto sea parte del recuerdo y podamos volver a compartir y a disfrutar las cosas que siempre nos han hecho felices y que esto acabe lo antes posible. Gracias a todos por acompañarme en un día muy especial e inolvidable para mí. Confiemos en que pronto podamos celebrar las cosas como estamos acostumbrados".

