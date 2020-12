Jorge Lorenzo sufre un nuevo ataque: "No estaba en forma, no sé cuánto llevaba sin pilotar"

Jorge Lorenzo es y será noticia siempre. Su personalidad, su carácter y su poder mediático le hacen siempre ser protagonista en la parrilla incluso aunque ya no forme parte de ella. De él se acuerdan aunque haya terminado el mundial y aunque haya querido dar un paso hacia la derecha y mantenerse un segundo plano.

Lo que tampoco ha cambiado el mallorquín es su forma de ser y de actuar. Por lo tanto, si le buscan, le van a terminar encontrando. Ya tiene la presión y la obligación de mantener la concentración para seguir ganando campeonatos, por lo tanto, puede enfrascarse en cualquier batalla.

Tras la decisión de Yamaha de prescindir de sus servicios como piloto probador por esa nueva vida que llevaba Jorge y que no le permitía estar en una forma óptima, ha visto como varios rivales intentaban hacer sangre de un tema que a Jorge le hace poco daño ya a estas alturas de su vida y de su carrera profesional.

Jorge Lorenzo en los tests de Portimao Instagram (jorgelorenzo99)

El último en opinar sobre él ha sido Stefan Bradl que, queriendo defender al piloto español, le ha dado un palo tras otro hasta que no le ha quedado un tema en pie: "Es obvio que Jorge no estaba en buena forma en el test de Portimao. ¿Pero de dónde vino? No sé cuánto tiempo llevaba sin subirse a una moto", aseguraba Bradl en declaraciones a Motosport-Total.

"Es como cualquier otro atleta en un deporte. Tienes que entrenarte. No puedes rendir sin entrenarte. No tenemos que discutirlo porque el tipo es cinco veces campeón mundial. Sabe cómo pilotar rápido. Pero quizá su motivación como piloto de pruebas ya no sea tan grande como en el pasado. No lo sé. No sé qué hará en el futuro, si sólo quiere disfrutar de la vida o si quiere volver al paddock. Es su decisión".

Bradl afirma entender en parte a Jorge Lorenzo porque para un piloto que ha competido tantos años al máximo nivel, ser piloto probador no es fácil porque falta motivación, aunque es igualmente importante ir rápido, porque así lo necesita el equipo para descifrar elementos de la moto y su comportamiento en diferentes circuitos.

Stefan Brasl pilotando la Honda Twitter (@stefanbradl)

Ser piloto probador

"Siempre me he preparado, incluso en los momentos en los que es más difícil mantener la motivación. Nunca se sabe cuándo se puede volver a montar en moto. Tienes que trabajar sin tener un objetivo específico... Cuando eres un piloto de pruebas tienes que tener una forma diferente a la de un piloto de fábrica. No es fácil de conseguir".

Stefan Bradl, que este año ha sustituido a Marc Márquez al frente de Honda tras la gravísima lesión del corredor español, ha intentado mandar un mensaje de apoyo a Lorenzo entendiendo su situación, pero se ha terminado convirtiendo en una crítica velada contra el campeón mallorquín. No es el primer ataque que recibe Lorenzo en los últimos meses, cuyo papel y cuya relación con Yamaha no ha terminado de la mejor manera posible ni para su imagen ni para la del equipo, tratándose de una relación entre grandes campeones.

