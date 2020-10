Jorge Lorenzo y un increíble cambio en su carrera: Aprilia, su vía para regresar al mundial

La vida de Jorge Lorenzo ha dado muchas vueltas en los últimos meses. Ante todo, está disfrutando de una nueva etapa, más alejado de los circuitos y presumiendo de la buena vida que se ha ganado tras tantos años de esfuerzo, riesgo y victorias. Sin embargo, podría estar muy cerca de volver a sentir esas sensaciones únicas que da la competición.

Lorenzo en estos momentos es piloto probador de Yamaha, algo que él ha definido como el mejor trabajo del mundo. Sin embargo, en el gigante japonés no piensan que el trabajo del mallorquín esté siendo el correcto, y por ello la relación entre ambos terminará esta temporada sin que ninguno realice acercamientos para una posible renovación.

Esto no le preocupa a Jorge, ya que proyectos no le faltan, a pesar de que el último en Yamaha no haya salido de la mejor manera. El mallorquín ha pagado su inactividad y los muchos meses que pasó sin subirse a una MotoGP, algo que fue muy criticado por el equipo y por personajes tan relevantes como Valentino Rossi. En los últimos tests realizados en el trazado de Portimao, montó una M1 del curso pasado y sus tiempos estuvieron muy alejados del resto de sus competidores.

Jorge Lorenzo en los tests de Portimao Instagram (jorgelorenzo99)

Sin embargo, el capítulo de Yamaha parece estar cerrado y ahora se están abriendo otros que pueden ser incluso más apetecibles. Uno de ellos, el que más posibilidades de éxito tiene, es el de Aprilia, que quiere contar con sus servicios de cara al próximo año, tal y como confirma el medio Speedweek, aunque este proyecto tiene diferentes variantes.

La oferta sería, igualmente, como piloto probador, aunque Aprilia atraviesa un momento extraño. Se encuentra a falta de la resolución del caso de Andrea Iannone, suspendido por dopaje, ya que se ha recurrido al Tribunal de Arbitraje Deportivo, el cuál deberá tomar una decisión sobre la sanción del italiano. Si no hay castigo, algo que se sabrá a mediados de noviembre, Iannone sería el acompañante de Aleix Espargaró en las motos del Grupo Piaggio.

Las opciones de Jorge

Sin embargo, si la sanción se termina haciendo efectiva, podría producirse un baile de entradas y salidas que podrían favorecer la vuelta de Jorge Lorenzo. La primera intención de Aprilia si Iannone no puede subirse a la moto el próximo año es convencer a Andrea Dovizioso, italiano y varias veces subcampeón del mundo. No obstante, 'Dovi' ya ha afirmado tras no renovar con Ducati que no irá a un proyecto en crecimiento, sino que quiere algo consolidado. De esta forma, tiene ofertas de Yamaha y Honda para ser su piloto probador en 2021.

Andre Dovizioso EFE

La otra gran opción de Aprilia, mucho más factible, es la de Cal Crutchlow, que no seguirá en Honda y a sus 35 años no vería con malos ojos recalar en el proyecto italiano. Sin embargo, si esta opción tampoco se produjera, el siguiente en la lista de deseos es Jorge Lorenzo, que además de aceptar su rol como piloto probador, podría terminar como piloto titular de Aprilia si el resto de negociaciones no terminan llegando a buen puerto. Este podría ser el regreso de Jorge a MotoGP y a Aprilia, con quien ya fue doble campeón del mundo de 250cc.

Además de esta posibilidad, Jorge deberá esperar otra opción, la de las famosas wild cards que este año han sido eliminadas por la Covid-19 como medida para no agrandar la 'burbuja' sanitaria y aumentar el riesgo de contagios. Si el próximo año estuvieran permitidas, las opciones de que Lorenzo pudiera disputar alguna carrera serían mucho mayores.

