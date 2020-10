Marc Márquez no volverá a correr esta temporada

Apartado de la competición desde que el pasado mes de julio se fracturase el húmero del brazo derecho en el circuito de Jerez, Marc Márquez no volverá a la competición este año. Así lo ha confesado Stefan Bradl, sustituto del español desde que cayó lesionado. “Este viernes me dijeron que voy a terminar la temporada. No sé si lo puedo decir oficialmente, pero es un hecho. Marc tiene que centrarse en que su recuperación salga bien”, ha admitido el piloto alemán, probador de Honda, en declaraciones a la televisión Servus, propiedad de de Red Bull.

“No creo que merezca la pena que arriesgue o intente cualquier cosa. Lo que tiene que hacer es ponerse bien. Hasta entonces, tengo mucho trabajo que hacer”, ha señalado Bradl, que disputará las dos carreras consecutivas en Valencia (8 y 15 de noviembre), hará un test privado en Jerez y correrá la última cita del año en Portimao, el próximo 22 de noviembre.

No es la primera vez que Stefan Bradl se adelanta al comunicado oficial del equipo Repsol Honda, ya que a través de sus redes sociales ya anunció el pasado mes de agosto que sería el encargado de sustituir a Marc Márquez en las dos carreras en el Red Bull Ring de Spielberg.