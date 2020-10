Toni Bou: "Ha sido el título más complicado mentalmente por la Covid"

Con 28 títulos consecutivos de campeón del mundo de trial a sus espaldas y 14 años seguidos ganando, la ambición de Toni Bou (17 de octubre 1986, Piera, Barcelona) no conoce límites. No es de extrañar que se sienta tan identificado con Rafa Nadal. "Es un referente para todos los deportistas. Ha tenido muchos problemas con las lesiones, al igual que yo, y siempre resurge. Es un luchador y, personalmente, me encanta", asegura durante su entrevista con EL ESPAÑOL a través de videoconferencia desde su casa de Andorra, donde ya comienza a pensar en su siguiente reto: alcanzar la cifra redonda de 30 entorchados.

Ni una pandemia ha podido con usted.

[Risas] Y mira que ha sido raro, rarísimo, el año. La verdad es que estas últimas carreras pensamos que ni las correríamos, sobre todo la de Italia. Al final, había pocos casos allí y pudimos correr.

Usted, como Rafa Nadal, es invencible.

Yo me fijo mucho en Rafa Nadal, que es un referente para todos los deportistas. Ha tenido muchos problemas con las lesiones, al igual que yo, y siempre resurge. Es un luchador y, personalmente, me encanta.

¿Ha sido el título más complicado para usted a nivel mental?

Seguro, 100%. Llegamos a la primera carrera en Francia y allí mismo nos comunicaron que tendríamos dos carreras. A partir de ahí, la organización nos dijo que lucharían a tope para poder correr pero que no estaba en sus manos y que se podrían cancelar las carreras. Normalmente hay que hacer la mitad del campeonato, pero cambiaron el reglamento. Nos dijeron que se harían las carreras que se pudiesen y ahí se acabaría el campeonato. Es una presión añadida no saber hasta dónde llegaríamos. Ha sido el año más complicado por la situación global de la pandemia. Hemos corrido todo el campeonato en un mes y sabíamos que cualquier error te dejaría fuera de la lucha por el título. No había que concentrarse sólo en el plano deportivo, porque también había muchos factores que podían hacer cambiar el campeonato.

Un campeonato al sprint y con el miedo a que una PCR positiva arruinase sus opciones para revalidar el título.

Ha sido una situación estresante porque un positivo te dejaba totalmente fuera del campeonato. Es muy fácil dar positivo, aunque tomes todas las medidas posibles. En mi caso, ha sido un mes en la cueva y sólo salía para entrenar. Al final, te relacionas con los mecánicos. Ellos tienen su vida y tienen hijos. Todo esto, me ha generado mucha tensión.

¿Su confinamiento en Andorra fue tan estricto como en España?

Sí, sólo que una semana antes que España nos dejaron salir a entrenar y a correr por las montañas. Para entrenar en moto, fue exactamente igual que en España. Aquí en Andorra han controlado bastante bien todo, pero ha sido muy largo.

¿Qué hizo tanto tiempo sin moto?

Mi pareja me quería matar [risas]. Los primeros 15 días fueron bien. Me lo tomé para descansar, recuperarme de lesiones y desconectar. A partir de ahí, ya me empecé a poner nervioso por la incertidumbre en la que vivíamos. La verdad es que lo llevé mejor de lo que imaginaba porque soy muy nervioso y estoy acostumbrado a entrenar cada día al aire libre. Pensé que sería más duro. Hice mucho rodillo y entrenamiento cardio en casa con Esther, que es muy deportista.

En Andorra residen muchísimos deportistas de otras especialidades, ¿tiene relación con ellos?

Sí, sobre todo con muchos ciclistas como Purito González y con la gente que se dedica al motor, como Alfredo Gómez o Mario Román. También con los pilotos de MotoGP, como Aleix y Pol Espargaró, porque compartimos muchas cosas. Practico mucho trial con Joan Mir, Álex Rins y Tito Rabat. Después del confinamiento, estuvimos mucho tiempo entrenando juntos aunque ahora su calendario de competición no lo permite. En invierno compartimos muchos entrenamientos en bici, con moto de trial y esquí de montaña.

¿Y Dani Sordo también hace trial con usted?

Sí, tiene una moto de trial que se la conseguí yo de Honda. Dani es un tío increíble y siempre te ayuda cuando tienes algún problema porque tiene mucha experiencia. Te pone los pies en el suelo. La verdad es que es un gran amigo y un compañero de entrenamientos.

¡Os lo pasáis fenomenal!

La verdad es que sí y estamos muy bien aquí. Desde mi casa veo sus casas.

Toni Bou celebra su vigésimo octavo título de campeón del mundo de trial en Lazzate, Italia. Repsol Honda Team Trial

Se encuentra a dos títulos de llegar a los 30. ¿Ese es su próximo objetivo?

Sí, cada vez estamos más cerca. Veintiocho títulos es una cifra increíble, pero es imposible no pensar en los 30 porque sería fantástico. Es por lo que vamos a luchar la próxima temporada.

¿Cree que alguien va a ser capaz de alcanzar sus cifras de récord?

Si yo lo he podido conseguir, por qué no lo va a poder conseguir otro. El deporte es superación y estoy seguro que alguien lo conseguirá. La verdad es que nunca se me pasó por la cabeza llegar a conseguir todo esto, pero nunca me lo planteé como una meta sino como un camino de superación.

Y después de haber conseguido prácticamente todo, ¿cómo se consigue la motivación?

La motivación es la superación del trabajo del día a día y la pasión de hacer lo que te gusta. Hay momentos complicados y difícil, pero lo que marca la diferencia es saber gestionarlos y tirar hacia delante. Siempre hay que buscar nuevos objetivos y nuevas metas. Por muchos títulos que consigas, siempre se puede ser mejor como piloto. Esto hace que te lo tomes con más ganas.

¿Y su motivación ahora es llegar a los 30 títulos?

Sí, está claro. Hay que mejorar la moto y llegar preparados para intentarlo conseguir. Hay que ser luchador y buscar siempre un objetivo.

¿Cree que se podrá celebrar el campeonato del mundo indoor?

Hemos visto que el campeonato del mundo al aire libre se puede hacer en un mes con carreras dobles, pero el indoor es más complicado porque hay que llenar estadios. No tiene muy buena pinta que se puedan llenar estadios en enero. De momento, está difícil. A lo mejor es posible a finales de 2021. Lo que está claro es que ahora nos viene un parón muy largo. Hay que disfrutarlo, coger energías y volver al ataque.

Usted ahora disfruta de unos días de vacaciones y después empieza a trabajar sin saber una fecha de regreso a la competición.

Es complicado, pero nos tenemos que fijar un poco en estos cuatro meses que hemos tenido de parón. Ahora mismo no sabemos si tenemos que entrenar indoor o al aire libre, porque cambia mucho el sistema de entrenamiento. Lo que vamos a hacer es trabajar con la moto e intentar mejorarla. También tenemos entre manos proyectos fuera de la competición que no hemos podido hacer por falta de tiempos. Me gusta mucho hacer vídeos para llegar a la gente de una forma diferente. Me gustaría aprovechar estos parones para poder hacer vídeos más largos y cosas diferentes que diviertan a la gente.

El vídeo que hizo en plena pandemia haciendo trial dentro de su casa fue brutal.

Estuvo genial. Lo grabamos en una mañana, pero después nos costó mucho editarlo porque no sabemos mucho de esto. La verdad es que disfrutamos mucho grabándolo y a la gente le encantó. Fue superchulo.

Toni Bou, durante la cita celebrada en Lazzate (Italia). Repsol Honda Team Trial

Su contrato acaba en 2021 con 35 años y con la idea de 30 títulos en su palmarés. ¿Se ha planteado su futuro?

Mi objetivo es renovar y, de hecho, ya estamos hablando con el equipo para empezar las negociaciones. Quiero quedarme aquí porque estoy muy contento con el Repsol Honda Team. Tanto ellos como yo siempre hemos dado el 100% y hemos conseguido nuestros objetivos. Esperemos que la Covid-19 no afecte mucho a esta renovación y seguir juntos nuestro camino.

¿Nunca se ha planteado cambiar de marca para ser campeón con dos marcas diferentes?

A veces se te pasa por la cabeza, pero son mi familia y estoy muy a gusto aquí.