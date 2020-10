Simeone: "No hay 'caso Saúl', confío en él y va a seguir jugando"

Segundo partido de la fase de grupos de la Champions League para el Atlético de Madrid y primera victoria para el conjunto rojiblanco. Tuvo que emplearse a fondo el equipo español para sumar estos tres puntos ante el Red Bull Salzburgo. Tras el encuentro, 'El Cholo' Simeone analizó en rueda de prensa el choque de la máxima competición continental.

Joao Félix

"Probablemente sí por la importancia del partido. Tuvo una regularidad durante los 90 minutos y nos alimenta más oportunidades en ataque. Creo que hicimos un primer tiempo muy bueno, donde el resultado nos dejaba cortos. El equipo generó ocasiones, desmarques, llegadas desde segunda línea y fue una pena recibir ese gol. En el segundo tiempo nos lastimaron, nos salimos del partido 10 o 15 minutos y ellos hicieron un gran partido y por suerte el equipo volvió a reaccionar con un gran trabajo colectivo de muchos futbolistas".

Nivel de los laterales

"Encontramos un rival que ataca muy buen por fuera con los laterales y los puntas cayendo a banda. Confío completamente en mis futbolistas y solo me preocupa mejorar. Lodi y Trippier lo han hecho bien especialmente en la primera mitad y necesitamos mejorar".

Diego Pablo Simeone, en el banquillo del Atlético de Madrid Reuters

Posición de Marcos Llorente

"Cuando defendíamos intentábamos ser un 4-4-1-1 y cuando atacábamos queríamos ser un 4-3-2-1, con Llorente suelto para intentar aprovechar lo mejor que tiene, llegada, rendimiento físico y creo que su partido fue muy importante. Tuvo el gol, la jugada que pudo ser el segundo, un arranque por la derecha… un chico que está muy bien, pero hay un montón de jugadores que están muy bien. Koke, Savic, Herrera, Torreira entró muy bien y nos hace seguir confiando en la gente que tenemos. Ah, y Correa hizo un partidazo hoy".

Un gol por un fallo

"Hay equipos que presionan muy bien, hoy el Salzburgo lo mismo. Si detienes el juego asociativo corto ellos te encuentran con los interiores por dentro y en cuanto buscas amplitud encuentras pases. La vez que no pudimos salir, una virtud de ellos generó el gol que nos llevó a un primer tiempo donde nos merecíamos ir con un resultado mejor que el que teníamos".

¿Hay 'caso Saúl'?

"'Caso Saúl' que yo entienda no hay. Está trabajando, entrenando, con expectativa de volver lo más rápido, quizás ante Osasuna o en Rusia. Nosotros llegamos aquí a las 7:30 y a las 7:45 estaba él con sus compañeros. No sé de donde aparece el comentario. De Trippier, confiamos en él. Ya llegará el momento de Vrsaljko de volver a competir y no tengo dudas de que hará una temporada muy buena. Quizás no esté en un momento de regularidad como nos había acostumbrado, pero confío en él y va a seguir jugando".

Pareja Llorente - Herrera

"Buscamos de qué manera juntar jugadores en buen momento que pueden darle al equipo lo que busca y veo en Marcos uno de ellos. Se está sintiendo mejor ofensivamente, pero vino como un centrocampista defensivo. En esa situación vemos otras opciones, pero sí que veo que tiene una energía, fuerza, llegada, tiro, trabajo que nos alimenta cosas muy buenas. Tendremos que conseguir como combinar quien está mejor y nos hace avanzar como equipo. Creo que fue un primer tiempo muy bueno".

