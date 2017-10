Toni Bou: “Con cinco títulos, en otro deporte eres el amo total”

Creció pegado a un balón de fútbol y a una bicicleta, pero cuando se subió a una moto de trial supo de inmediato que había encontrado su pasión. Con 22 títulos consecutivos de campeón del mundo a sus espaldas, Toni Bou (17 de octubre de 1986, Piera, Barcelona) se ha marcado como objetivo llegar a la treintena antes de que expire su contrato recién renovado por cuatro años con el equipo Repsol Honda.

Asegura que llegará el momento en el que alguien le destrone, pero su carácter competitivo le llevará a volver a levantarse. “Estoy seguro de que volveré a intentar conquistarlo y será un reto nuevo para mí”, afirma durante su entrevista con EL ESPAÑOL y después de probar en el circuito del Jarama el nuevo Honda Civic Type R junto con Marc Márquez y Dani Pedrosa.

A este paso sus títulos van a superar a su edad…

[Risas] Todavía queda… Nunca me había imaginado ganar tantos títulos y además estoy muy contento de haber renovado mi contrato con el equipo Repsol Honda hasta 2021. Acabaría mi contrato con 35 años y espero que con 30 títulos mundiales, pero lo que ahora toca es disfrutar del momento.

Es el piloto con más títulos en la historia del trial y del resto de disciplinas del motociclismo. ¿Se siente reconocido?

Tengo la gran suerte de que, pese a estar en un deporte minoritario, Honda y Repsol están detrás. Si no fuera por ellos, aunque tuviera 30 títulos no se me conocería. Si me comparo con Marc Márquez o con un futbolista, estoy muy lejos. Yo estoy contento porque, con los años, la gente me ha ido reconociendo lo que he conseguido. Muchas veces pienso lo que me habría perdido si me hubiera quedado con cinco títulos. Con cinco títulos, en otro deporte eres el amo total.

¿Qué se debería hacer para que el trial vuelva a gozar de la enorme popularidad de antaño?

Sin duda, promocionarlo y acercarlo a la gente a través de la televisión, porque es un deporte que gusta. Tienen que hacer una normativa más sencilla para que sea fácil de entender, divertido y más agresivo para que la gente vea un gran espectáculo. Ese es el camino a seguir.

Bou posando con la copa de campeón del mundo. Repsol Honda

¿Cree que el cambio de promotor en el Campeonato del Mundo de trial indoor puede ayudar?

Puede ser positivo. Van a tomar muchos riesgos, por lo que también puede ser un auténtico desastre. Vamos a ver qué pasa, pero sí que es el camino para acercar el trial a la gente, porque van a ir a ver un show. Por la forma de puntuar, para nosotros será muy difícil, porque no será tan clara como antes. Antes si ganabas, sabías que habías ganado. Ahora será un poco como el mundo del freestyle; puedes hacer un salto muy difícil, pero a lo mejor te lo valoran con pocos puntos y no ganas. Será complicado, pero creo que hay que tomar riesgos porque el trial lo pide y lo necesita. No sé si será el camino, pero hay que probarlo.

¿Para usted son positivos estos cambios?

Para el que gana, siempre es un problema cambiar de reglamento. Llevo muchos años ganando con este reglamento, se me da muy bien y lo tengo controlado. El nuevo reglamento da opciones a todos y será otro tipo de trial. Ahora te piden no cometer errores y estar muy concentrado. Parece ser que el nuevo reglamento permite cometer más errores e intentar marcar más la diferencia. Vamos a ver… El próximo martes tenemos la prueba del reglamento y veremos qué es realmente. Los cambios siempre me motivan, pero tener un juez que decida siempre es un riesgo. En mi caso, los cambios me interesan porque estaría bien que el boom del trial fuese conmigo.

Para el que gana, siempre es un problema cambiar de reglamento

¿Dónde guarda tanto trofeo?

[Risas] Los tengo repartidos entre mi casa y la de mis padres. Tengo la idea de hacer un museo en Naturlandia (Andorra) para tenerlos todos allí con algunas motos.

¿Le falta algún récord por batir?

Tengo 97 victorias y el récord de triunfos lo tiene Dougie Lampkin, con 99 al aire libre. Estamos súper cerca y a ver si la próxima temporada lo conseguimos.

Acaba de renovar su contrato con el equipo Repsol Honda por cuatro temporadas más, lo que le llevará a finalizarlo con 35 años en 2021. Y después, ¿qué pasará?

¡Ya veremos! Una de las partes del nuevo contrato con Honda es seguir vinculado a la marca. Ellos quieren que me quede y yo me quiero quedar. Cuando tenga 35 años, veremos si quiero seguir compitiendo un año más o me quiero retirar para dedicarme a otra cosa, pero siempre vinculado a Honda. Ya veremos, todavía queda mucho…

¿Y qué le apetecería hacer?

Me gusta mucho la competición, el ambiente, las carreras y ayudar. En este caso, tenemos a Jaime Busto. Tiene un nivelazo espectacular y estoy seguro de que será el próximo campeón del mundo.

Estaría bien que el boom del trial fuese conmigo

¿Qué pasará cuando alguien consiga destronarle?

Es ley de vida y ya es mucho lo que hemos conseguido. Con mi carácter, estoy seguro de que volveré a intentar conquistarlo. Si no lo consigo, creo que habrá llegado el momento de retirarse. La verdad es que nunca me habría imaginado llegar a conseguir 22 títulos de campeón del mundo. Tengo un carácter muy competitivo y nunca me rindo, pero también sé aceptar las cosas. Sé que llegará el momento en el que alguien me destrone. También será una motivación nueva para salir el siguiente año a reconquistarlo. Es una situación que nunca he vivido y como piloto me tendría que haber tocado vivirla.

¿De dónde saca la motivación para batirse cada temporada a sí mismo?

Intento mejorar encima de la moto, buscar retos nuevos y estar cada vez mejor físicamente. Con la edad, tienes que trabajar más en el gimnasio.

¿Qué le hace tan superior a sus rivales?

No lo sé. Intento dar mi 100%. Me encanta lo que hago, disfruto muchísimo encima de la moto, intento mejorar día a día, me encanta ir a las carreras y la motivación siempre está intacta. Yo creo que esa es la parte más importante a la hora de marcar la diferencia. La pasión por lo que haces marca la diferencia.