Pique entre Pedrosa y Rossi a costa de un adelantamiento: "Que corra solo"

Tomó la salida desde la sexta posición de la parrilla y necesitó algo más de media carrera para superar a Maverick Viñales, pero a partir de ahí inició una extraordinaria remontada que le llevó a finalizar en el segundo escalón del podio. A Dani Pedrosa le faltaron un par de vueltas más para poder dar caza a Marc Márquez, que tras su victoria en MotorLand pasa a liderar la general de MotoGP en solitario y con una renta de 16 puntos sobre Andrea Dovizioso y 28 sobre Maverick Viñales.

“Yo iba a por la victoria. Pienso que teníamos un buen potencial para ganar, pero nos ha faltado haberlo administrado un poco mejor. Estoy contento por el equipo, porque hemos demostrado que con unas buenas herramientas podemos ser competitivos”, admitió Pedrosa que, gracias a su segunda posición en el Gran Premio de Aragón, superó la barrera de los 4.000 puntos y se convirtió en el segundo piloto de la historia en lograrlo tras Valentino Rossi (5.835 puntos).

Fue precisamente con Il Dottore con el que Pedrosa se mostró molesto tras recriminarle una maniobra defensiva cuando trató de superarlo en la recta de meta tras completar el decimosexto giro.

“Valentino hizo un movimiento raro en la recta. Me iba echando hacia la izquierda, cada vez más y cuando me he puesto a su lado ha seguido haciéndolo a más de 300 km/h. Estaba bastante apretujado, con las ruedas sobre la línea blanca y con muy poco margen. Creo que no hacía falta llevarme hasta la tierra para proteger su posición, pero yo tenía tan buen pilotaje a la salida de la curva que he podido seguir con la velocidad y pasarle”, narró el piloto del equipo Repsol Honda, quien levantó la mano para recriminar la acción a Rossi después de ganarle la posición.

“No estoy enfadado, pero tampoco luego te puedes quejar. ‘Es que a mí me molestan, es que a mí me estorban, es que a mí no me dejan pasar…’. Es para todos igual y ya está”, sentenció el piloto español, cuarto en la general tras desbancar al italiano y a 54 puntos de su compañero de equipo.

Rossi, que finalizó en una meritoria la quinta posición sólo 24 días después de fracturarse la tibia y el peroné de su pierna derecha, no tuvo reparos a la hora de replicar a Pedrosa. “Si se ha enfadado, mejor que corra solo porque así tendrá toda la pista para él y podrá pasar cuando quiera. Como hemos visto en Moto3 o en la Fórmula 1, así son las carreras. A mí nunca me dejan pasar y MotoGP es así”, lanzó Il Dottore, quien aseguró que cuando Pedrosa le superó pensó que levantaba la mano para pedirle perdón.

“Pensé que lo hacía porque me había pasado muy cerca, porque yo le dejé espacio. Si vemos imágenes de las últimas carreras, podemos encontrar 30 como esta sólo en el último año. Hay algunos pilotos que se piensan que son los dueños del circuito”, sentenció el piloto italiano de Yamaha.