Un título de MotoGP a tres bandas: Márquez, Dovizioso y Viñales

Dovizioso (i), Viñales (c) y Márquez (d), los tres pilotos que luchan por el Mundial. EFE

La ausencia de Valentino Rossi en Misano –ahora a 42 puntos del liderato- y la mala carrera de Dani Pedrosa (a 49 puntos), donde finalizó decimocuarto, han reducido drásticamente el número de aspirantes a conquistar la corona de MotoGP. Cinco carreras restan para la conclusión de la temporada, con 125 puntos todavía en juego, pero sólo Marc Márquez, Andrea Dovizioso y Maverick Viñales se mantienen en la pelea por un título a tres bandas.

El vigente campeón del mundo llega este fin de semana a MotorLand después de haber recuperado el liderato, aunque empatado a 199 puntos con el piloto de Ducati, mientras que el español de Yamaha se encuentra a 16 puntos en la general.

“Para las carreras que quedan, todo el mundo las puede ganar. Para título, veo a Dovizioso y Viñales. Ahora somos tres. Tanto Valentino como Dani están un poco más lejos y es muy difícil que fallemos los tres de arriba, así que la cosa está quedando entre nosotros y en la carrera del Gran Premio de Aragón se acabará de definir todo”, concede Márquez antes de llegar a su circuito favorito, donde ha ganado en tres ocasiones y donde la pasada temporada dejó prácticamente sentenciado su tercer título de campeón del mundo de MotoGP.

Márquez, Dovizioso y Viñales, en un GP durante esta temporada. EFE

“MotorLand es uno de los circuitos que se me dan bien. El año pasado pude hacer un gran fin de semana, pero soy consciente de que tanto Viñales como Dovizioso estarán los dos peleando por la victoria”, analiza Márquez, quien opina que el título no se resolverá hasta la última carrera de la temporada, el próximo 12 de noviembre en el circuito Ricardo Tormo de Cheste.

“Ahora vienen carreras que se me dan bien a mí, otras que se le dan bien a Dovizioso y otras que favorecen a Viñales, que ha vuelto a coger el nivel que tenía en pretemporada. Así que si no pasa nada raro, espero estar luchando en Valencia porque creo que se va a decidir allí. El problema es que se tiene que seguir así. Es un Mundial muy reñido, está todo muy apretado y no puedes pensar en lesiones ni nada por el estilo”, analiza el líder de MotoGP.

Dovizioso, que decidió no arriesgar en Misano en una carrera condicionada por la intensa lluvia, debe pasar a la acción en un circuito donde nunca ha subido al podio con la Ducati. “MotorLand es una pista bonita pero inusual, completamente distinta a Misano, donde subí al podio por primera vez. Ahora sabemos que somos competitivos en todas las pistas, y mi equipo y yo estamos encantados con lo conseguido cinco últimas carreras. Buscaré el podio otra vez este fin de semana”, asegura el piloto italiano sobre una pista en la que la potencia de la Ducati se impondrá en las dos rectas.

Los tres pilotos que luchan por el Mundial. MotoGP

Para Maverick será fundamental recortar la distancia de 16 puntos que le separa del liderato en un circuito donde ha subido en tres ocasiones al podio y donde ganó en 2014, en su última temporada en Moto2.

“Podemos hacer una buena carrera aquí con la M1. Es una de mis pistas favoritas por su trazado y aquí podemos ser muy rápidos. Estamos 16 puntos por detrás y necesitamos acortar la distancia tan pronto como podamos. Por esta razón, es muy importante apretar y creer que podemos lograrlo. En Misano dimos un gran paso y estoy seguro de que daremos otro este fin de semana. Es muy importante estar concentrados”, explica el piloto español de Yamaha, que en Misano experimentó una gran mejoría tras montar el chasis de 2018.