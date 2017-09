Golpe de autoridad de Marc Márquez en MotorLand

Consciente de que MotorLand era una carrera clave para allanar su camino hacia su cuarto título de campeón del mundo de MotoGP, Marc Márquez sabía que no podía fallar en uno de sus circuitos favoritos. Necesitaba una victoria para cobrar ventaja en la general y después esperar el resultado de Andrea Dovizioso y Maverick Viñales.

Al piloto español del equipo Repsol Honda le salió redonda la apuesta, aunque le tocó sufrir y arriesgar en una carrera que terminó ganando y en la que sus rivales fallaron. Ahora toma impulso en la general, con 16 puntos de ventaja y 28 sobre Maverick, antes del triplete transoceánico que puede sentenciar su cuarto título de campeón del mundo de MotoGP y el sexto en su palmarés.

“Ha sido una carrera muy difícil porque las temperaturas altas han complicado todo. He sufrido más que en otras ocasiones en MotorLand. Me ha costado muchísimo y si hubiera sido otro circuito hubiese tirado la toalla. He sufrido con el neumático delantero duro en las curvas de derechas y además he tenido problemas con el freno”, resumió Márquez en una carrera en la que tomó la salida desde la quinta posición de la parrilla y en la que perdió una plaza antes de afrontar la primera curva.

Lorenzo, que partía desde la segunda posición, tomó la cabeza de la carrera y tiró al máximo para cobrar ventaja con el resto de pilotos mientras que Valentino Rossi superó a su compañero de equipo para situarse segundo sólo 24 días después de fracturarse la tibia y el peroné de su pierna derecha. Poco antes de completar la primera vuelta, un error de Maverick le llevó hasta la quinta plaza mientras Márquez se afianzó en la cuarta.

Pedrosa, Márquez y Lorento, triplete español en Motorland. EFE

Fue en el sexto giro cuando el líder de MotoGP dio cuenta de Dovizioso para situarse detrás de Rossi y Lorenzo. No esperó mucho tiempo para intentar superar a ambos de una tacada en la curva 12, donde sufrió una caída durante la sesión de clasificación que le privó de la pole. No lo logró en el primer intento, pero sí en el segundo cuando adelantó a Il Dottore en la última curva antes de afrontar la recta de meta.

Asentado en la segunda posición, volvió a jugársela en la curva 12 para superar a Lorenzo cuando restaban siete giros para el final de la carrera. Poco pudo hacer el piloto español de Ducati para recuperar la primera posición, porque su elección del compuesto blando tanto delante como detrás le obligó a conservar la plaza para poder subir al podio.

Por detrás vino Dani Pedrosa como un misil justo cuando Márquez comenzó a liderar la carrera. Pedrosa tuvo sus más y sus menos con Rossi cuando le adelantó en la recta de meta. “Hizo un movimiento raro en la recta de meta a más de 300 km/h, pero por suerte pude pasarlo”, explicó el piloto español después de reprender al italiano con un gesto de atención levantando la mano.

Después se aseguró el segundo escalón del podio tras superar a Lorenzo cuando restaban dos vueltas para el final, mientras que Maverick terminó adelantando a Rossi en una acción en la que ambos se tocaron y en la que el italiano recibió un golpe en su maltrecha pierna.