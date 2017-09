Aleix Espargaró: “El Gobierno español se pasa por el forro la democracia”

Ni Marc Márquez, ni Dani Pedrosa, ni Maverick Viñales han querido pronunciarse sobre el conflicto entre Cataluña y el resto de España a raíz del referéndum convocado para el próximo 1 de octubre. Sin embargo, Aleix Espargaró no se ha cortado: “Es lamentable lo que está haciendo el Gobierno Español y la Guardia Civil. Se están pasando por el forro la democracia. Realmente, es una pena porque parece que volvemos atrás y vamos a una Guerra Civil”.

Y añadió: “No me esperaba esto. Es una prueba más de que hay mucho miedo en España de quedarse sin Cataluña. Creo que, al menos, lo que está clarísimo, es que la gente tiene que tener el derecho a decidir, que tiene que haber democracia. No se puede perder la paz y parece que se está perdiendo y eso que todavía falta una semana para el 1 de octubre”, dijo el piloto español en Catalunya Radio.

No fue el único que dio su opinión. Su hermano Pol también lo hizo: “Tendría que haber algo de libertad, que cada uno escoja lo que piensa o quiere. Evidentemente, soy partidario del voto. Estamos en una civilización muy evolucionada que necesita entenderse hablando y en democracia y soy parte de ella. Evidentemente, no me parece bien lo que está pasando en Barcelona. Ni a mí ni a nadie, porque privan de muchos derechos. Pero es así y los catalanes, pase lo que pase, seguiremos adelante”, reconoció.