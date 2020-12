Tusquets: "Habría vendido a Messi en verano"

Carles Tusquets ha puesto Can Barça patas arriba. Después de conseguir que los jugadores acepten la rebaja salarial, llegando a un acuerdo a través del cual aplazarán el pago de sus contratos con un beneficio por medio de un interés del tres por ciento, ha sorprendido con unas declaraciones en la radio RAC1. El presidente de la Gestora que está a los mandos del club hasta la llegada de un nuevo presidente a finales de enero ha admitido que habría vendido a Messi en verano.

"Desde el punto de vista económico, habría vendido Messi en el verano. Hubiera sido deseable por el dinero que habría recibido y por lo que habría ahorrado", explicó Tusquets. En una entrevista en la que ha admitido que la situación económica del club es "pésima, preocupante", la cabeza visible de la entidad azulgrana hasta las próximas elecciones ha puesto en serio riesgo la continuidad del astro argentino al revelar que habría prescindido de sus servicios con tal de solucionar el problema financiero.

Precisamente, ha hablado justo el día después de que Neymar Jr. haya admitido que quiere volver a jugar al lado de Messi desde el próximo año. Sobre la posibilidad de que el brasileño llegue al Barça de nuevo, ha explicado que "si viene gratis, tal vez se podría plantear". El jugador del PSG termina contrato en 2022 y aún no ha firmado su renovación, pero Tusquets descarta que pueda llegar pagando por él: "Salvo que el próximo presidente hiciera un milagro o si se vende y todo el dinero va a esta operación...".

Carles Tusquets, president de la Comissió Gestora del Barça, a @elmonarac1:



"Des del punt de vista econòmic, hauria venut Messi a l'estiu. Hagués estat desitjable pels diners que hauries rebut i pel que t'hauries estalviat". pic.twitter.com/l4iKFMy3i8 — El Barça juga a RAC1 (@FCBRAC1) December 3, 2020

Tal es la situación financiera que Tusquets ha desvelado que han recibido algunos documentos que se han negado a firmar para pagar. "Nos han llegado algunas de la anterior Junta que no queremos firmar. Las trasladaremos a la próxima Junta. No diré de qué se trata, pero son cosas que no están bien formuladas ni creemos que se ajusten al precio de mercado", explicó el presidente de la Gestora, haciendo crecer los rumores sobre las operaciones que cerró Bartomeu antes de su dimisión.

La rebaja

El aplazamiento de pagos que ha realizado la Junta Gestora era clave porque económicamente el Barça no podía asumirlo. "En el mes de enero no se pueden pagar las nóminas. Es una situación de insolvencia. Los jugadores tienen dos partes de sueldo, en enero y julio. Se ha aplazado la de enero. También otros emolumento previstos, como el tema de primas por títulos", explicó en esta entrevista Carles Tusquets.

Además, detalló los entresijos de esta rebaja. "El acuerdo que tenemos actualmente nos permite acabar la temporada sin problemas de tesorería. Esta temporada está salvada. Hubo una parte de rebaja salarial con la anterior Junta. Lo que hicimos nosotros fue posponer una parte y distribuirlo en las próximas cuatro temporadas de media. Algunos de más y otros de menos", argumentó la cara visible de la Gestora que está al mando del Barça hasta finales del mes de enero.

[Más información: Laporta responde a Neymar: "Messi ama al Barça y ayudará al club si el proyecto es bueno"]