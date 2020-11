Jorge Lorenzo no se muerde la lengua: duro ataque a Crutchlow para responder a sus críticas

Jorge Lorenzo no consigue dejar de ser protagonista en el mundial de MotoGP. Por unas cosas o por otras, siempre está de actualidad. El mallorquín, además de ser un excelente piloto que decidió poner fin a su carrera profesional con varios campeonatos del mundo bajo el brazo, es una persona que genera allá donde está. Es mediático y es polémico, y el resto lo saben.

El último en atacarle ha sido un viejo conocido como Cal Crutchlow, que la próxima temporada será el sustituto del español como piloto probador de Yamaha. El de Coventry aseguró recientemente que, a pesar de que Jorge era un grande la historia del motociclismo, no cree que sea un buen piloto probador porque no evoluciona las monturas en las que está, haciendo referencia a la caída de Ducati y de Yamaha en los últimos años.

Estas palabras, que realmente no venían a cuento de nada más que de atizar a Lorenzo, han pillado al español con ganas de guerra y ha decidido responder al nuevo corredor de la marca de los diapasones. Ha sido a través de sus redes sociales donde Lorenzo ha respondido a la pregunta de un fan que le pedía su opinión sobre las palabras de Crutchlow contra él.

Jorge Lorenzo en los tests de Portimao Instagram (jorgelorenzo99)

Jorge, con la misma personalidad con la que iba al límite en los circuitos, ha sacado todo su arsenal para responder, y poner coherencia, todo sea dicho, en el conflicto entre pilotos probadores. Lo extraño es que Crutchlow, sin grandes éxitos en su historial, pretenda abrir una guerra con un piloto que fue capaz de parar el dominio de Valentino Rossi.

Las palabras de Crutchlow vinieron a responder una pulla de Lorenzo contra Yamaha que, de forma indirecta, atacaba al inglés. El mallorquín aseguraba que el cambio de los japoneses era como "cambiar oro por bronce". Ante esto, Crutchlow respondió: "Respeto totalmente a Lorenzo como corredor, cinco veces campeón del mundo".

"Él te dirá mucho que es cinco veces campeón del mundo, pero es increíble como piloto y es muy, muy especial sobre la moto. Pero eso no significa que sea un gran probador. Es tan simple como eso. Creo que hay que tomar algunas cosas que dice con un poco de escepticismo, así que estoy seguro de que le ha afectado más a él que a mí. Lo que dijo, puedo soportarlo, pero hay que tomarse las cosas que dice con un poco de escepticismo porque viene de un tipo que anda por ahí diciendo cosas a la gente todo el tiempo".

La respuesta de Jorge

A Lorenzo no le gustaron nada estas palabras y, entonces, ha respondido cuando un fan le ha pedido su opinión sobre el tema: "Declarar que no soy un buen probador es como decir que la tierra es cuadrada. Tanto los ingenieros como los pilotos que compartieron box conmigo en Yamaha y en Ducati conocen mi capacidad para evolucionar una moto y ayudar a que sea cada vez más rápida. Si solo hablamos de números, es un hecho que desde mi salida ambos equipos han disminuido progresivamente el número de victorias por temporada".

Japan Motorcycling Grand Prix KIMIMASA MAYAMA Agencia EFE

Hasta ahí llegó su análisis sobre su etapa como piloto probador, sin embargo, el lío se formó cuando opinó sobre Crutchlow: "En cuanto a Cal, fue uno de los pilotos con menos victorias y más caídas de los últimos 10 años... Creo que será un gran probador. Para comprobar la dureza de la moto". La ácida respuesta de Lorenzo no se quedó ahí, ya que acompañó sus comentarios con una foto de Crutchlow cayendo de su moto.

Lorenzo, que aseguró que no entender la decisión de Yamaha, me sorprendió mucho su decisión. Creo que no me han sabido valorar", aprovechó también para elaborar un ránking con los mejores pilotos de la historia de MotoGP y de Fórmula 1 a su juicio. En las dos ruedas se decantó, por este orden, por Rossi, Márquez, Agostini, Doohan y él mismo. Y en coches, sin orden numérico, por Senna, Schumacher, Hamilton, Fernando Alonso y Lauda.

